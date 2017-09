Bochas: un buen Argentino

El pasado fin de semana se realizó en Concepción del Uruguay el Campeonato Argentino Sub 15 de bochas, con una buena actuación del equipo de la Asociación Regional Rafaelina, que se había coronado campeón provincial el mes pasado en nuestra ciudad.En el combinado logró el quinto puesto Julio Rivainera (Villa Rosa), con la dirección técnica de Atilio Hogrefe; mientras que en parejas obtuvo el cuarto puesto con Lautaro Sosa (Moreno), Agustín Vázquez (Moreno) y Enzo Aguirre (Almagro), con Luis Rivainera como entrenador. Cabe mencionar que del torneo participaron quince Federaciones y tres Asociaciones.En Combinado fue campeón Chaco (venció a Santa Fe en la final 25 a 17), mientras que en parejas y tercetos los títulos fueron para Entre Ríos, venciendo en la definición a Córdoba (12 a 4) y Buenos Aires (15 a 5), respectivamente.ENCUENTRO SUB 12El domingo 24, el Club Marconi de Morteros llevó a cabo su Encuentro de Escuelitas de Bochas donde el equipo Sub 12 de la Asociación Rafaelina obtuvo el primer puesto con Leonel Benítez (Boching de Susana) y Milagros Gerbaudo (Ben Hur), con la dirección técnica de Claudio Gerbaudo.Estos resultados siguen acrecentando el orgullo por el buen trabajo a nivel formativo en la Asociación Regional Rafaelina de Bochas.