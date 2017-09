Cristina y la corrupción

La candidata a senadora nacional Cristina Kirchner admitió ayer que es "innegable" que durante su Gobierno "hubo hechos de corrupción" y "funcionarios" que los cometieron, pero pidió no generalizar a partir de algunos casos. "Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por estos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho de determinados funcionarios que pudieron haber cometido hechos de corrupción, no", remarcó en una entrevista que concedió al diario El País de España.