Se presenta hoy la Colección Antiprincesas

Desde su aparición, la Colección de libros “Antiprincesas” se ha convertido en un símbolo a raíz de su nuevo modo de abordar personajes de nuestra historia latinoamericana en clave infantil desde una perspectiva de género.Esta tarde se presentará la colección en Rafaela, en el Centro Cultural BenHur (San Lorenzo 258) a las 19:00. El panel estará conformado por la autora y compiladora Nadia Fink, y las candidatas a diputadas nacionales por Ciudad Futura Caren Tepp y Beatriz Priotti (primera y segunda, respectivamente, en la lista “El Poder de las Mujeres”). La entrada será libre y gratuita.“A días del comienzo del 32º Encuentro Nacional de Mujeres, proponemos un espacio para reflexionar acerca del abordaje de las infancias desde una perspectiva de género, con una colección muy original de libros donde Frida Kahlo, Violeta Parra, Juana Azurduy, Gilda, Julio Cortázar, Eduardo Galeano y Clarice Lispector son algunos de los protagonistas”, indicaron desde Ciudad Futura.Para conocer más sobre las antiprincesas y el libro "Ni una menos desde los primeros años", ingresar acá: http://chirimbote.com.ar/.Al ingresar a la web del ISeP, para inscribirse para el ciclo lectivo 2018, aparece una planilla online para completar, que comienza con el pedido de DNI del aspirante y luego tiene lugar la aclaración de “Sexo”, pero lo insólito es que ya está preestablecida la respuesta “Masculino” y no se puede modificar, es decir, no se pueden anotar mujeres.Esta situación denunciaron tres jóvenes este miércoles en el despacho de la concejal Caren Tepp, quien las recibió y puso a disposición todas las herramientas de Ciudad Futura para avanzar en una solución a este hecho de discriminación hacia las mujeres santafesinas. “Vamos a exigir al Ministro Maximiliano Pullaro y al Gobernador Miguel Lifschitz que revean este despropósito”, sentenció Tepp. Y agregó: “No podemos tolerar un hecho de discriminación así, tan lamentable, por parte del Estado”.En este sentido, el edil de Ciudad Futura Pedro Salinas ya confirmó que recibirá en la comisión de seguridad -que integra- a las mujeres que aspiran a ingresar a la policía con el objetivo de avanzar hacia la búsqueda de una solución.A su vez, Tepp indicó que elevarán un pedido de informe para que el Ejecutivo Municipal inste a la provincia a dar respuestas sobre esta situación. Asimismo, encomendarán al Gobierno de Santa Fe que habilite inmediatamente un Registro de Aspirantes, dado que las convocatorias tienen como un requisito excluyente formar parte de un rango etario determinado, lo que dejaría afuera a quienes negándoseles hoy la posibilidad de inscribirse, lo superen para convocatorias futuras.“Las chicas contaron que nadie las atiende y nadie les da una respuesta. Quieren estudiar y el Estado santafesino no las deja por el único hecho de ser mujeres”, disparó la candidata a diputada nacional.