Ben Hur, listo para la semifinal con el U17

Este fin de semana, del 29 de septiembre al 1 de octubre, se llevarán adelante los cuadrangulares semifinales del Argentino de Clubes U17, en su versión femenina. En este caso, los primeros de cada uno de estos segmentos accederán al torneo Final.En nuestra ciudad, Ben Hur será anfitrión del N° 3, en el estadio "17 de Junio". El viernes, desde las 22, enfrentará a Comercio de General Alvear (Buenos Aires); el sábado -en principio a las 21:30- a Bolívar de Carlos Paz, y el domingo a las 17 cerrará con Atalaya de Rosario.En la víspera visitaron nuestra redacción cinco integrantes del plantel rafaelino, que reflejaron su optimismo para encarar estos tres encuentros que le pueden permitir acceder por segundo año consecutivo a la definición nacional. Alina Warnier (pivot), Luz Krause (alero, ala-pivot), Yazmina Barolo (alero), Lucía Operto (pivot) y Camila Ferreyra (escolta) ya estuvieron el año pasado en Gualeguaychú en 2016, oportunidad en que BH logró el cuarto puesto.Para llegar a esta instancia semifinal, el elenco que dirige Ariel Borda obtuvo el pasaje en el triangular jugado en Rosario con Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Atalaya, con quien volverá a medirse."Es nuestro objetivo de todo el año, el más importante. Venimos trabajando un montón, todos los días entrenamos una hora y media para llegar muy bien preparadas", expresó Warnier.En tanto, Krause apuntó que "hace unas semanas le ganamos muy bien a Atalaya, que fue el partido que nos clasificó, ya que en el siguiente no parecíamos el mismo equipo, jugamos muy mal y perdimos con Talleres. Gracias a Dios se nos dio en el primero y podemos jugar este fin de semana la semifinal que es lo que estábamos buscando. Vamos a dar todo de nosotras para clasificar e ir por la ilusión de salir campeonas, o al menos avanzar algunos escalones".Sobre los rivales, Barolo mencionó que "del que no conocemos mucho es de Comercio de General Alvear. Con los demás ya pudimos jugar y sabemos como lo hacen. El entrenador está trabajando en eso y tenemos confianza".Por su parte, Operto -integrante del seleccionado argentino, junto a sus compañeras Candela Gentinetta y Laila Raviolo- hizo hincapié en que "nuestra idea es ganar viernes y sábado, y que sea el partido decisivo con Atalaya el domingo". Agregó que "estamos mejorando lo más que podemos hasta último momento, hasta el jueves vamos a entrenar durísimo".Ser local es un aspecto importante para las chicas. "Queremos invitar al público, su ayuda nos va a servir mucho. El apoyo es muy importante, porque nos da fuerza. Si bien el peso de ser local es mucho, también es lindo sentir el aliento", manifestó Ferreyra.En comparación con el equipo del año pasado, las chicas tienen mejores sensaciones y no solo por el hecho de tener un año más. "Estamos más confiadas, unidas, preparadas. El año pasado un poco nos sorprendimos porque los rivales no eran más que nosotras. Le ganamos a Centro Galicia, demostramos que podemos y este año, con el aporte de Laila Raviolo que es de selección como Luci y Cande, nos dio aún más confianza. Este año queremos ir a ganar", destacó Luz Krause.Cabe mencionar que BH viene siendo campeón en las últimas temporadas a nivel local en esta categoría, con buen margen, en un torneo con cuatro equipos. "No tenemos muchos partidos, nos enfocamos por eso en cada entrenamiento. Los equipos de Buenos Aires tienen partidos todos los fines de semana, para nosotros es más esporádico y en nuestra categoría no tenemos demasiada oposición en el torneo local. Por eso entrenamos bastante con varones para ayudarnos a mejorar", acotó Lucía Operto.