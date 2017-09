En 2019, volverán los feriados puente

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Senado sancionó ayer en un trámite exprés la ley que habilita al Poder Ejecutivo a establecer tres feriados puente por año, luego de que fueran eliminados por decreto a principios de este año. La nueva ley, que fue aprobada sin debate con 59 votos a favor y una abstención por parte del santafesino Omar Perotti (PJ-FPV), establece que el Poder Ejecutivo podrá fijar hasta tres feriados puente por año a partir de 2018.De esta manera, el Gobierno tendrá la libertad de decidir si establece un fin de semana largo mediante un feriado o día no laborable puente, pero no estará obligado. La nueva norma mantiene la misma estructura de feriados inamovibles y trasladables pero agrega que el Poder Ejecutivo podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables que coincidan con los días lunes o viernes, con el fin de "promover la actividad turística".Según la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá establecer esos feriados con 50 días de antelación a la finalización del año calendario. Los feriados puente fueron eliminados en enero pasado por el decreto 52/2017 del presidente Mauricio Macri, pero los legisladores del oficialismo votaron a favor de la ley en las dos Cámaras del Congreso.El proyecto fue impulsado por el diputado nacional por Misiones Maurice Closs y aprobado en la Cámara baja con un amplio consenso que se reflejó en la votación, con 152 votos a favor y 1 en contra.CAME CELEBRO LASANCION DE LA LEYLa Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó la aprobación de la ley de fija la posibilidad de que haya hasta tres feriados puente al señalar que "fue la primera y única entidad en poner en valor el impacto de los feriados largos sobre las economías regionales"."Contabilizamos y damos a difusión el gasto promedio de los turistas cada fin de semana largo, para poder identificar el alcance económico tanto para el comercio como para el turismo", remarcó el presidente de CAME, Fabián Tarrío.PUEBLOS ORIGINARIOSEl Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la suspensión de los desalojos de tierras donde habitan comunidades de los pueblos originarios. Con 62 votos a favor, la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160 fue aprobada y girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.La ley 26.160 fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.