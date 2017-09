Definiciones en Formativas

El Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet encara la parte final de la Fase Regular, disputándose entre viernes y sábado partidos correspondientes a las fechas 19 y 20. La actividad llegará a su fin con otros cruces durante la semana, donde quedarán definidas las posiciones y los clasificados para Zona Campeonato (1º a 4º) y Zona Estímulo (5º a 8º).En U15 y U17 la historia ya está cerrada, sin partidos por disputarse, mientras que en U13 y U19 se deben jugar partidos correspondientes a la fecha 20.Los resultados informados por la ARB fueron los siguientes:Independiente 61 vs. Ben Hur 58, Unión 71 vs. Argentino Quilmes 4 y Unión 52 vs. Libertad 61.Unión 81 vs. Argentino Quilmes 29 y Libertad “B” 74 vs. Ben Hur 45.Unión 77 vs. Argentino Quilmes 43 y Libertad “B” 60 vs. Ben Hur 103.Independiente 63 vs. Ben Hur 78, Unión 79 vs. Argentino Quilmes 57 y Unión 76 vs. Libertad 74.POSICIONESLibertad 31 puntos; Unión 29; Independiente 26; Atlético 24; Ben Hur 24; 9 de Julio 19; Peñarol 18 y Argentino Quilmes 14.Unión 30 puntos; Libertad “B” 29; Libertad 26; Independiente 26; 9 de Julio 26; Atlético 25; Ben Hur 19; Argentino Quilmes 18 y Peñarol 17.Unión 32 puntos; Libertad 30; Argentino Quilmes 26; Ben Hur 25; 9 de Julio 24; Libertad “B” 23; Atlético 21; Independiente 19 y Peñarol 15.Libertad 30 puntos; Atlético 28; Unión 27; Ben Hur 24; Independiente 24; Peñarol 19; 9 de Julio 17 y Argentino Quilmes 17.