Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers encabezarán la nueva edición

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Las experimentadas bandas norteamericanas de rock alternativo Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers serán la principal atracción de la próxima edición del festival Lollapalooza Argentina, que tendrá algunas particularidades en su grilla, como la presencia del grupo de cumbia villera Damas Gratis.El festival se llevará a cabo el 16, 17 y 18 de marzo del año próximo en el Hipódromo de San Isidro, en la zona norte del conurbano, con entradas que en algunos casos superarán los 5.000 pesos.Los organizadores confirmaron hoy el Line Up de la quinta edición del festival, con Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey, LCD Soundsystem, Chance The Rapper, Wiz Khalifa, DJ Snake, Kygo, Hardwell, el ex cantante de Oasis Liam Gallagher, y The National como artistas sobresalientes del exterior.Entre los números locales se cuentan en la grilla Las Pelotas, Bajofondo, Miranda, Benito Cerati, Dante Spinetta, Barco, y Emmanuel Horvilleur, además de Pablo Lescano y su Damas Gratis.Más de cien bandas tocarán en los cinco escenarios de Lollapalooza durante tres días.Las entradas puestas a la venta en el Early Bird, la Preventa 1, Preventa 2 y Preventa 3 ya están agotadas y el precio en la etapa final será de 4.990 pesos más cargo de servicio.