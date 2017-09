Hamilton y Vettel en un nuevo round en Malasia

Lewis Hamilton (Mercedes), fortalecido por sus tres victorias consecutivas y por haber ampliado a 28 puntos la diferencia sobre Sebastian Vettel (Ferrari), llega con envión importantísimo al Gran Premio de Malasia, que se correrá en el circuito de Sepang, en la continuidad del Campeonato Mundial de F1.El británico empezó su espectacular seguidilla en Bélgica, luego se impuso en Italia y posteriormente volvió a festejar en Singapur, para tomar una ventaja superior a la equivalente a una carrera respecto del alemán.La actividad oficial en el trazado malayo, de 5.543 metros de cuerda, se pondrá en marcha en la medianoche del viernes, en tanto que la carrera (56 vueltas) se largará en la madrugada del domingo.El cronograma es el siguiente: viernes,Libres 1Libres 2; sábado,Libres 3Clasificación; domingoCarrera (horario argentino).Lewis Hamilton (Gran Bretaña) 263 puntos; Sebastian Vettel (Alemania) 235; Valtteri Bottas (Finlandia) 212; Daniel Ricciardo (Australia) 162; Kimi Räikkönen (Finlandia) 138; Max Verstappen (Holanda) y Sergio Pérez (México) 68; Esteban Ocon (Francia) 56; Carlos Sainz (España) 48 y Nico Hülkenberg (Alemania) 34.Mercedes 475 puntos; Ferrari 373; Red Bull 230; Force India 124; Williams 59 y Toro Rosso 52.El francés Pierre Gasly fue anunciado como piloto de Toro Rosso para los próximos Grandes Premios de Malasia y Japón, en reemplazo del ruso Daniil Kvyat, que podría regresar al Mundial de Fórmula 1 en Austin (Estados Unidos)."Me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha ayudado a conseguir esta oportunidad en mi carrera y en especial a Helmut Marko a Toro Rosso, es una gran chance para mí. Me siento tan listo como puedo estar, tras haberme tenido que prepararme este año como tercer piloto de Red Bull. Daré lo máximo de mi para rendir bien con Toro Rosso durante las próximas carreras", dijo el campeón de la GP2.Siguen sin conocerse noticias sobre el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Septiembre era supuestamente el mes elegido para que el español anuncie lo que haría en 2018. Sin embargo por el momento no hay definiciones.Ahora, serían los últimos días de octubre donde se conocería qué hará el piloto asturiano durante la próxima temporada, probablemente antes de correrse el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.La posibilidad más clara que tendría es seguir en McLaren con motor Renault. De hecho, estuvo en Woking la semana pasada, aunque podría manejar otra alternativa en la máxima categoría. Por otra parte estaría considerando un ofrecimiento concreto de Toyota para correr con la marca japonesa en el Mundial de Resistencia y, sobre todo, en las 24 Horas de Le Mans.Vale la pena recordar que hace unos días Michael Andretti mostró su interés en incorporarlo a su equipo para que compita en la IndyCar.