Derrota de Leo Mayer

Leonardo Mayer combinó debut y despedida en el ATP 250 de Chengdu, uno de los puntos de inicio de la gira asiática sobre canchas duras. El argentino (54° del ranking ATP) cayó a manos del alemán Peter Gojowczyk (66°) por un contundente 6-2 y 6-2, en menos de una hora de partido. Mayer volvía a la acción después de su gran US Open, donde llegó a tercera ronda desde la qualy y hasta estuvo set arriba contra Rafael Nadal, luego campeón. No obstante, aquí poco pudo hacer ante el envión de Gojowczyk, que el último domingo en Metz alzó el primer título de su carrera y no bajó el ritmo en China.Con este resultado, el único argentino en carrera en Chengdu es Guido Pella (72º), quien en el estreno eliminó al croata Borna Coric (55º) y el jueves le tomará examen al austríaco Dominic Thiem (7º), N°1 del torneo.DJOKOVIC SUMA UN ARGENTINONovak Djokovic se prepara para regresar al circuito. Recientemente convertido en padre por segunda vez -su esposa Jelena dio a luz a la pequeña Tara a principios de septiembre-, el serbio consiguió que Andre Agassi lo siga acompañando en 2018. Y a su equipo de trabajo le sumó a un argentino: el fisioterapeuta Ulises Badio.Badio nació en Córdoba pero, hijo de padre italiano, se formó como fisioterapeuta en Motta di Levenza, una comunidad de Véneto, y trabajó en el Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione.