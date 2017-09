Peña junto a Cantard y Corral en Rosario

El jefe de Gabinete de la Nación estuvo ayer en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, acompañado por los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos: Niky Cantard, Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro; lospostulantes al Concejo rosarino, Roy López Molina y Anita Martínez, y dirigentes del espacio político, como el intendente santafesino y titular de la UCR nacional, José Corral, y el diputado provincial y titular del Pro, Federico Angelini. "Estamos muy confiados en que los santafesinos van a acompañar en octubre el cambio que inició el presidente Mauricio Macri", aseguró Peña.El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, se mostró confiado en que las listas de Cambiemos logren imponerse en la provincia en los comicios generales del 22 de octubre, y auguró que el año que viene será un año “con menos inflación, con más obras, con más crecimiento y con más desarrollo en general” en la Argentina.“Tenemos confianza en que la provincia de Santa Fe no quiere una vuelta al pasado ni quiere darle el apoyo al kirchnerismo”, dijo el funcionario nacional en declaraciones a medios, en el marco de una visita a barrios de Villa Gobernador Gálvez y Rosario. “Los santafesinos tienen la oportunidad de demostrar ahora si quieren eso osi quieren respaldar el cambio que lidera Mauricio Macri”, agregó Peña.Respecto a Santa Fe, el jefe de Gabinete destacó que el Presupuesto del año que viene contempla una inversión de más de 10.000 millones de pesos para la provincia que representa una de las "más grandes que ha habido en la historia" y remarcó que "la transferencia de gasto corriente a la provincia casi se ha duplicado en dos años".También se refirió a la deuda por coparticipación federal y, al respecto, advirtió que "primero tiene que haber un acuerdo" con el gobierno provincial porque "no se puede poner en el Presupuesto algo que no está"."Estamos trabajando muy fuerte y hay que llegar a un acuerdo pero, mientras, avanzamos en el plan de obras, que seguramente será parte de la propuesta", dijo.