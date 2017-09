Municipio, Policía y Gendarmería lanzan plan conjunto de seguridad

Esta vez el Municipio a través de la GUR, la Provincia con la Policía y la Nación con la Gendarmería hicieron causa común para combatir la inseguridad, uno de los reclamos más fuertes de los rafaelinos, con la creación de un Comando Unificado de Operaciones. "No hay forma de solucionar la problemática de la seguridad si no trabajamos todos coordinadamente. No lo soluciona un secretario de seguridad provincial, nacional o local sino que lo solucionamos entre todos. Acá están presentes el Municipio, la Justicia, diferentes fuerzas como Policía y Gendarmería que dependen del gobierno provincial y nacional, pero también tenemos que involucrar a cada uno de los ciudadanos", aseguró el intendente, Luis Castellano, al presidir ayer a la mañana en la sede de la Guardia Urbana una reunión en la que se presentó en sociedad este nuevo organismo.En lo que fue calificada como una nueva etapa en materia de seguridad ciudadana, la GUR, la Policía santafesina y la Gendarmería Nacional integran este Comando que deberá abordar la seguridad de forma coordinada, con recursos, personal y tecnología.Castellano señaló que este espacio funciona en modo de prueba desde hace 35 días. "¿Por qué lo estamos presentando hoy? Porque consideramos que debían pasar unos días para ver cómo estábamos funcionando para empezar a ver los resultados", explicó a la vez que su rol implica "la coordinación de fuerzas de Guardia Urbana, Protección Vial y Comunitaria, Gendarmería y Policía de la provincia".Además, el titular del Ejecutivo oficializó la incorporación de José Caruso -un ex gendarme actualmente retirado- en calidad de "asesor externo" del Municipio en materia de seguridad, una tarea que llevará a cabo sin percibir remuneración alguna según se aclaró.Al encuentro asistieron el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez, el segundo jefe de región de Gendarmería de Santa Fe comandante mayor a cargo de la provincia de Santa Fe, Oscar Rodríguez y el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación, Diego Vigo, entre otros mientras que el juez federal, Miguel Abássolo, fue invitado pero no concurrió debido a que estaba abocado a sustanciar la causa por el secuestro de casi 16 kilos de cocaína durante el operativo del lunes en el acceso a la ciudad por Ruta 34.Castellano, quien reiteró cada vez que pudo sus reclamos a la Provincia para que envíe más efectivos y recursos a la Policía rafaelina, mostró un cambio de actitud. En tal sentido, destacó que este paso que se dio fue posible porque "hay un respaldo político de otros niveles de gobierno, hoy puedo decir que lo tenemos porque estamos enumerando una serie de acciones que fueron charladas con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y de la Nación porque sino, no pudiésemos tener la presencia de la Policía y Gendarmería trabajando en coordinación con nosotros".Tras las elecciones del 13 de agosto en que la lista de candidatos a concejales del oficialismo quedó relegada ante los candidatos de Cambiemos, el Intendente aceleró una serie de modificaciones por entender que los rafaelinos manifestaron con sus votos su inconformidad ante la política de seguridad. Así, desplazó a Juan Mondino del cargo que ocupaba -¿coordinador?- en el área de seguridad municipal y si bien con la incorporación de Caruso no cubre la vacante ofrece una señal política de magnitud. De todos modos, la jugada más fuerte implica dejar de quejarse ante la Provincia o la Nación y jugar "la carta" con la conformación de este Comando Unificado de Operaciones.Castellano consideró que el trabajo articulado busca "combatir la delincuencia y dar la pelea de fondo en la lucha contra la droga, que en gran parte también es la causa de la delincuencia". "Tenemos que poner la mira en el mediano y largo plazo, con inversión tanto del gobierno provincial, nacional y local en la misma línea y dirección. Debemos invertir en móviles, personal y tecnología para poder enlazar el sistema de custodia privada que cada uno tiene. Sabemos que hay cámaras en un montón de lugares más allá de las cámaras públicas", agregó.Por último, el titular del DEM subrayó que "cuando digo todos es todos: responsabilidades individuales, de la familia, de los padres; responsabilidad de quienes organizan fiestas, de vecinos, de todo el mundo. Porque en una sociedad que se ve muy violenta, si no ponemos cada uno lo nuestro, esto no lo soluciona una sola persona, ni un dirigente, ni un intendente ni un secretario de seguridad".También estuvieron presentes en la reunión efectuada en la GUR el subjefe de Policía, Marcelo Bustamante, el secretario de Fiscalía, Mario Miretti; representantes locales del Escuadrón de Seguridad Ciudadana de Gendarmería, el jefe de Gabinete municipal, Eduardo López, el encargado de la GUR, César Oviedo; y el coordinador general de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Fratini.