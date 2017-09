Bovaglio define el once para visitar este viernes a Riestra

Atlético de Rafaela tiene la cabeza puesta en Riestra, en recuperarse después del duro revés sufrido ante Los Andes en lo que fue su debut en casa, y con toda la expectativa que se había generado en torno a volver a hacer del Monumental una fortaleza, como en sus mejores épocas en la B Nacional. Por el momento, está en deuda.En su estreno en la categoría, en la lejana Jujuy, el equipo de Lucas Bovaglio tuvo una buena presentación y es por ello que este viernes, cuando esté jugando nuevamente de visitante, desde las 15:30 hs, tratará de volver a reencontrarse con su mejor versión. Para ello, el DT realizará en la jornada de hoy algunos minutos de fútbol y definirá la formación inicial que utilizará para enfrentar al Deportivo Riestra en cancha de Estudiantes de Caseros.Aún el entrenador de la ‘Crema’ no dio indicios del equipo que utilizará para esta tercera presentación. En las dos anteriores no realizó variantes. Si bien Enzo Copetti trabajó en el comienzo de la semana de manera diferenciada, por una molestia muscular, el delantero llegaría en condiciones para el cotejo del viernes.Oscar Carniello podría reaparecer en el once inicial, ya que se encuentra totalmente recuperado del desgarro.¿Un probable? Jorge Carranza; Lucas Blondel, Stefano Brundo o Carniello, Wilfredo Olivera y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Copetti, Gonzalo Klusener y Mauro Albertengo.El encuentro que estaba programado para hoy a las 11 hs, entre Quilmes y Atlético de Rafaela, correspondiente a la fecha 2 del torneo de Reserva de la B Nacional, fue suspendido por las inclemencias del tiempo.