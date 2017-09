Llegó la anunciada tormenta y dejó un importante corte de luz

Se sabía, pero no por eso dejó de sorprender. El intenso calor (el termómetro marcó una máxima que superó largamente los 30º y que parecieron pocos por la alta humedad) hacía prever este final: una intensa tormenta, anunciada también por el Servicio Meteorológico Nacional.

Cerca de las 19 de ayer, comenzó a caer muchísima agua. Los transeúntes y conductores comenzaron a agilizar el paso, para evitar que la tormenta "les caiga arriba". Algunos lo lograron, otros no. Estos se sorprendieron por una torrencial precipitación, más parecida a la de los monzones que a los de la llanura que habitamos. Cosas del cambio climático. Así fue que muchas calles se anegaron tan rápidamente, como se desagotaron una vez que -cerca de las 19:30- ya había culminado el evento.

De acuerdo a los datos aportados desde la estación meteorológica del Aeródromo local, se precipitaron 37 mm en menos de 60 minutos. El viento máximo fue del este a 46 km/ h, con ráfagas. Por la noche, el viento había rotado al sureste, a unos 30/35 km/H con ráfagas. A las 21, la temperatura ya había notado un notable descenso: tan solo 12.4.

No faltaron algunas piedras: aunque no revistieron gravedad, asustó a muchos.

La principal consecuencia de la tormenta de ayer fue un importante corte de energía que se dio como consecuencia de la salida de funcionamiento de un alimentador de la EPE. Al cierre de esta edición, se estaba trabajando para revertir la situación, aunque sin tener un horario en concreto. Se vieron afectados el oeste del barrio La Cañada, Tierra de Pioneros, Lomas del Bosque, y los barrios Pizzurno, Brigadier López, Villa Aero Club y Villa Los Alamos, y algunos sectores del barrio Central Córdoba. El resto de la ciudad, sufrió bajones de luz en diferentes momentos.

Curiosamente, este fue el debut del Comando Operativo Unificado. Es que la falta de energía eléctrica los obligó a coordinar los patrullajes en los lugares sin energía.



QUE DICE EL PRONOSTICO

El mal tiempo continuaría, al menos, hasta el viernes por la tarde. Para el día de hoy, está prevista una mínima de 14º y una máxima de 19º. Habrá cielo nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes durante la madrugada, luego probabilidad de lluvias y chaparrones. Vientos moderados del sector sur, con ráfagas. Por la tarde, las precipitaciones serán en menor cuantía.

Para el jueves, continuarán las lluvias y tormentas, que se quedarán hasta el viernes por la mañana.