Enfoques Urbanos

Dos noticias muy importantes se han producido en los últimos días. Ambas han generado una satisfacción y complacencia realmente dignas del más elogioso comentario. Se trata de la concreción a corto plazo de dos obras largamente deseadas por la comunidad, como son el acueducto y el gasoducto.Ambas obras ya han sido licitadas y tanto una como la otra, no demorarán en convertirse en una realidad.Estos servicios, en particular el acueducto, ya no podían postergarse más, porque la escasez de agua era cada vez más notoria. En lo que atañe al gasoducto, el mismo va a abastecer también de gas natural a una gran cantidad de vecinos que aún no disponen del mismo, ya que existen muchos barrios como el Italia con más de cien años de existencia y no cuenta con ese servicio.Con respecto al gasoducto queremos destacar el interés y la preocupación del diputado nacional, nuestro coterráneo Omar Perotti, alguien que realmente estuvo siempre tratando de activar desde el Estado nacional la concreción de una obra que reportará a muchos centros urbanos de la provincia un servicio reclamado desde hace largo tiempo. Sinceramente, tanto una como otra obra, implicará un adelanto y progreso formidable que le conferirá a la región un beneficio y bienestar que será siempre reconocido, por sus características fundamentadas en una innegable utilidad.