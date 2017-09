Preocupación por la falta de avales para el acueducto en el Presupuesto

La presentación del Presupuesto Nacional el pasado 15 de septiembre ha dejado una fuerte incertidumbre por la falta de incorporación de partidas para varias obras que iban a beneficiar al territorio santafesino. Pero, para nuestra región, lo más importante es la habilitación de la partida para el endeudamiento con el Fondo de Abu Dhabi, que entregaría el 50% para la obra del acueducto de Desvío Arijón, que llegaría a nuestra ciudad, junto a otras localidades del departamento Castellanos y de Las Colonias. El presupuesto 2017 sí lo contemplaba y se esperaba que ocurriera lo mismo para este.Alcides Calvo, senador por nuestro Departamento, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "para mí es fundamental que aparezca la partida en el Presupuesto. Incluso, más que el pago de la deuda a la Provincia de Santa Fe".El tema fue abordado también en una reunión que se realizó el miércoles pasado entre senadores y el Gobierno Provincial, en donde estuvo presente el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione. El funcionario, también en diálogo con "Algo dirán", indicó: "aprovechamos el encuentro también para marcar nuestra preocupación que nos genera la no inclusión en el proyecto de Presupuesto 2018 al aval al endeudamiento del Fondo de Abu Dhabi"."Ustedes saben, particularmente, en la ciudad de Rafaela, la importancia que esto tiene para la Provincia y para esa región en particular, la concreción de esta obra. Son conocedores del largo proceso que implicó la aprobación de este crédito, para que este financiamiento esté disponible desde el Fondo de Abu Dhabi. Y para que esto se concrete, necesitamos la firma del aval nacional", detalló Saglione."En este Presupuesto nacional, en el del 2017, la garantía estaba. Lamentablemente, en el 2018, no está incorporado. Pero no esta sola partida, sino no hay ninguna garantía para ningún endeudamiento para ninguna provincia", señaló el funcionario. "Desde ya que nosotros vamos a pedir la incorporación de la garantía a los senadores y diputados nacionales de Santa Fe para que esto sea incorporado en la discusión legislativa. Doy por descontado que esto va a suceder, porque hasta el momento, hemos tenido -debo reconocer- un muy buen diálogo con los funcionarios del Ministerio de Finanzas de la Nación, que es el ámbito en el cual se gestionan las garantías. Incluso, en el mes de julio, me habían confirmado mediante correo electrónico, que esto iba a estar incluido en el Presupuesto. Lamentablemente, esto no sucedió".PROTESTA DEL GOBERNADOREl gobernador Miguel Lifschitz también se quejó por la falta de los avales necesarios para el acueducto que ya está licitado, de acuerdo a lo publicado por el diario El Litoral de Santa Fe.El titular de la Casa Gris advirtió que esa cláusula es necesaria para que sea operativo el crédito blando, otorgado a Santa Fe por el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD).El gobernador subrayó que convocará a todos los legisladores nacionales por Santa Fe -probablemente en el transcurso de esta semana- para discutir lo que corresponde a Santa Fe en la Ley de Presupuesto de la Nación para el año próximo. Y enumeró sus quejas: no se ha previsto el pago de la deuda de la Casa Rosada con los santafesinos (ordenado por la Corte), no están presupuestadas obras comprometidas por el gobierno nacional y “ahora además vemos que no está el aval para el préstamo internacional para la construcción de la Segunda Etapa del Acueducto”, que va desde Desvío Arijón hasta Rafaela.Lifschitz advirtió que está “bastante cargada” la agenda de temas a resolver con el gobierno nacional, y puso en primer orden el incumplimiento de la administración de Mauricio Macri respecto de la deuda con Santa Fe.15 OFERTAS EN ESPERAEl pasado 6 de septiembre (se postergó una semana de la fecha original, el 23 de agosto) se conocieron los participantes de esta licitación tan importante. Fueron 15 empresas que presentaron las ofertas técnicas: la UT conformada por Pose SA Oshi SA; la UT Tecsa Sa Panedile Argentina SA Eleprint SA; Milicic SA; la UT JCR SA – Proyección Electroluz SRL; la UT Edeca SA Nestor Julio Guerechet SA; UT Coemyc SA Mundo Construcciones SA; UT WERK SRL Del Sol SRL; UT Cocyar SA Winkelmann SRL Pilatti SA; UT Pecam SA Obring SA Brajkovic; Deca Vial SAICAC; UT Riva SA Burgwardticia SA; UT Cartellone Construcciones Civiles SA Goetze Lobato Engenharia LTA; UT Víctor Contreras SA Dinale SA; UT Peitel SA Servicios Vertua SA; y UT Vial Agro SA Ecosur SA.Se estima que para noviembre, deberían abrirse los sobres con las ofertas económicas de esta obra que tiene un presupuesto oficial de $ 2.631.677.203. Vale destacar que ninguna empresa podría ganar más de dos de los 5 tramos que tiene esta importante obra.“Esta es una obra muy importante desde el punto de vista de la envergadura presupuestaria por lo que la mitad se va a financiar con un crédito de los Emiratos Árabes, accesible para la provincia y la otra mitad se financiará con recursos propios”, había dicho el Gobernador Lifschitz oportunamente en nuestra ciudad y agregó: “los plazos son acotados, resaltó el gobernador, la idea es que la obra se realice rápido, que en un plazo máximo de 24 meses esté terminada y el agua del río Paraná esté llegando potabilizada a Rafaela”.Ahora, deberán primero lograr la habilitación de la partida presupuestaria para dar tranquilidad de la viabilidad de la obra.LOS DETALLES DE LA OBRAEn esta segunda etapa que es motivo de la licitación, se ejecuta el ramal, la arteria principal del acueducto hasta Rafaela, cubriendo la alimentación de ocho localidades, alcanzando a una población de 120 mil habitantes con una proyección de diseño a 30 años de más de 180 mil habitantes.Se dividió en cinco tramos: el primero, desde la planta potabilizadora de Desvío Arijón hasta la estación elevadora Nº 2, cercana a Matilde, contempla un acueducto que tiene aproximadamente 10 kilómetros, un presupuesto oficial de 417 millones de pesos y un plazo estimado de 24 meses. Incluso este primer tramo contempla la ampliación de la planta potabilizadora y un segundo módulo de potabilización, llevando la capacidad a 1000 litros por segundo.El segundo tramo va desde la estación elevadora 2 hasta la estación elevadora Nº 3 cercana a San Carlos Centro, tiene un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros, el presupuesto oficial es de 435 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses, y dentro de sus obras contempla el centro de distribución y el ramal de acueducto de aproximación a la localidad de Matilde.El tercer tramo que va desde la estación 3 en San Carlos Centro a la estación elevadora Nº 4 próxima a San Mariano, más precisamente con el cruce con la ruta 10, va a tener 24 kilómetros de longitud, un presupuesto oficial de 435 millones de pesos y dentro de sus obras contempla lo que sería el centro de distribución de San Carlos Centro y el acueducto de aproximación del mismo.El tramo 4 que va desde la estación elevadora 4 hasta la Nº 5 que está sobre la ruta 19 en la proximidad del cruce con la 34, tendrá 27 metros de longitud, también en cañería de 1000 milímetros, su presupuesto es de 585 millones de pesos, un plazo estimado de ejecución de 18 meses y contempla los centros de distribución tanto de Sa Pereira como el de San Mariano y sus correspondientes acueductos de derivación desde el troncal.Por último, el tramo más largo, Nº 5: 28 kilómetros, que va desde la estación 5 hasta Rafaela, con un presupuesto oficial de 695 millones de pesos, un plazo estimado de 24 meses y dentro de las obras, el centro de distribución de las localidades tanto de Angélica, como de Susana y Rafaela.