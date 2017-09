Sr. Director:Como ciudadanas queremos que la sociedad y las autoridades tomen conciencia acerca de la problemática que conlleva la falta de un Centro de Radioterapia en la ciudad.El hecho de que un paciente enfermo de cáncer hoy tenga que viajar a diario a otras localidades para realizarse el tratamiento es una carga no menor. Hay muchos de ellos que físicamente no están en condiciones de viajar. Lamentablemente no hay otra opción, motivo por el cual consideramos de vital importancia que la población insista a las autoridades para lograr una solución.Es importante aclarar que garantizar el acceso a la salud (en tanto bienestar físico, psicológico y social) es responsabilidad del Gobierno provincial. Como ciudadanos rafaelinos tenemos el derecho y el deber de reclamar que el mismo cumpla con sus obligaciones. Por este motivo nos dirigimos a ustedes lectores, para expresar nuestra inquietud que sabemos que es también la de toda la ciudadanía.Entendemos que sin dudas el monto de dinero que se necesita para llevar a cabo la instalación y mantenimiento del Centro es muy elevado. Sin embargo, a nuestro modesto entender, la salud es un derecho y no tiene precio. Nos parece que hay miles de cuestiones que pueden ser debatidas pero cuando se habla de salud, aún si se tratase de una sola persona, no se puede postergar.No compartimos la excusa de que “Rafaela no tiene suficiente población que lo amerite”. El argumento pierde peso porque no sólo se atenderían personas de Rafaela sino de toda la zona de influencia. Además, consideramos que condicionar la instalación de un Centro que aliviaría el dolor de mucha gente a un número económico, nos parece muy poco ético.Para concretar la investigación que llevamos a cabo desde el Colegio, recurrimos a diversas fuentes de información. Nos gustaría dedicar un agradecimiento especial a la Dra. M. Eugenia Oliva y a Brenda Vimo por su disposición y colaboración.Nuestro trabajo no ha terminado aún. Seguimos en contacto con los distintos miembros del Concejo Municipal y de la Cámara de Diputados, quienes nos representan en el Gobierno.Que Rafaela llegue a tener su Centro de Radioterapia se ha convertido, a través de nuestro trabajo de investigación, en nuestra ilusión y nuestro sueño por cumplir. Porque sabemos lo difícil que es vivir la atroz experiencia de la enfermedad; porque entendemos que el trayecto del traslado hasta un Centro se vuelve extenuante y agotador cuando las condiciones físicas no lo permiten; porque comprendemos el dolor en los rostros de los pacientes y de sus familiares y por muchas razones más... queremos que nuestro anhelo se haga realidad. Y sólo podremos lograrlo si contamos con el apoyo de toda la población.Candela Albrecht, Paz Beckmann, Lucía Cescut y Victoria Fardín, alumnas de 5º Año del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de Rafaela.