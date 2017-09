Si bien el Día del Empleado de Comercio se celebró ayer, los trabajadores del sector disfrutarán hoy de su feriado de acuerdo a lo que establece la Ley de Descanso Dominical, que dispone el último miércoles del mes de septiembre como jornada no laborable. Por lo tanto, hoy no habrá actividad comercial en Rafaela. Y por ello, el Municipio resolvió que quienes estacionen sus vehículos en la ZEC hoy no deberán pagar.El Sorteo del Concurso N° 2500 de Quini 6 efectuado el domingo no registró ganadores con seis aciertos quedando vacantes los principales pozos acumulando un estimado total de $ 75 millones para la jugada de esta noche. La modalidad "Tradicional Primer Sorteo" ofrecerá el premio más alto con $ 29,5 millones. Las apuestas podrán realizarse hasta las 20:45 hs. de este miércoles por un valor de $ 35 el ticket en las agencias oficiales de la institución.A raíz del alerta meteorológico vigente ayer por la tarde, la Municipalidad de Rafaela suspendió el acto de entrega de becas a estudiantes universitarios que estaba previsto para las 19:30 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, aunque no confirmó la nueva fecha para su realización.Para permitir tareas de poda, la Sucursal Rafaela de la EPE interrumpirá hoy de 8:00 a 12:00 el suministro de energía eléctrica en el barrio Brigadier López y en el horario de 13:00 a 17:00 en barrio Nuestra Señor del Rosario, Plan provincial "Mi tierra mi casa" y Loteo Plaza 2. Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo.