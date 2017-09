El desafío de superar la fractura generacional

“Hoy la fractura es entre el diario de papel y la pantalla digital y el desafío es superar esa fractura”, sostuvo Fernando Cuello, secretario de ADIRA, al presentar la encuesta sobre los hábitos de lectura de los jóvenes que realizó la cámara de los diarios del interior.Cuello resaltó que “la realidad supera los objetivos del estudio y no sabemos si se puede cambiar, lo que no queremos es ignorarla”, en referencia a las tendencias que arrojó la encuesta encargada por ADIRA y auspiciada por Sancor Seguros.El secretario de ADIRA recordó que “en su momento nos propusimos luchar contra una fractura generacional que era por edad, ya que los lectores de los diarios del interior tenían entre 50 y 60 años promedio”.“Ahora, en cambio, la fractura es entre el diario de papel y la pantalla digital”, subrayó Cuello.Roxana Morduchowicz, coordinadora de la encuesta de ADIRA, a su vez afirmó que del estudio se desprende que “sólo el uno por ciento de los jóvenes comenta con su familia los contenidos a los que accede en internet”.Ese bajo porcentaje “nos tiene que alertar como sociedad”, subrayó Roxana Morduchowicz.Preguntar a los hijos sobre los contenidos a los que accede en internet “es tan importante como preguntar cómo ‘te fue en la prueba de historia’”, subrayó la profesional que piloteó durante décadas el programa de “El diario en la escuela”, también auspiciado por ADIRA.“El diario tiene larga vida pero focalizado en una generación que prefiere lo digital”, señaló Roxana Morduchowicz, para quien “el papel debe sumarse a la página web”.También alertó que los jóvenes sólo se concentran 30 segundos promedio en la lectura de noticias y videos e incluso en los cinco primeros segundos deciden si les interesa lo que están leyendo o mirando en la web.En consecuencia, “el manejo de información es todavía pobre y limitado en internet y no fomenta el espíritu crítico”, lamentó Roxana Morduchowicz.En cambio es una transformación sustancial de los jóvenes del Siglo XXI haber pasado de la lectura lineal a la simultánea, o sea la percepción de lecturas superpuestas en varias ventanas abiertas al mismo tiempo, completó la coordinadora del estudio.Betina Azugna, representante de Sancor Seguros, destacó el auspicio de su empresa cooperativa por segundo año consecutivo como patrocinadora de la encuesta de ADIRA.“Como empresa de responsabilidad social desde hace doce años acompañamos estos proyectos porque nos interesa saber que están pensando niños y jóvenes”, resaltó.