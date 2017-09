El Absoluto de Inferiores

El pasado fin de semana se puso en disputa el segundo capítulo del torneo Absoluto de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Todo lo sucedido, los goles y lo que se viene para cada elenco:Dep. Ramona 4 (Luciano Bessone x 2, Rodrigo Barrera y Nicolás Salusso) - Sp. Santa Clara 0, Arg. Humberto 2 (Marcelo Oliva y Juan Gómez) – Florida 1 (Juan Cruz Montenegro).La Hidráulica 1 (Federico Bailone) – Zenón Pereyra 0, Moreno 3 (Esteban Sereno, Nicolás Beltramo y Marcos Sereno) – Ind. Ataliva 0.Dep. Ramona 1 (Matías Guglielmone) - Sp. Santa Clara 0, Arg. Humberto 5 (Ángel Rojas x 2, Ciro Lieneker x 2 y Ronaldo Welchen) – Florida 2 (Ángel Mandelli y Natalio Triolo).La Hidráulica 2 (Enzo Marquez y Rodrigo Caballero) – Zenón Pereyra 0, Moreno 1 (Matías Vaquijo) – Ind. Ataliva 1 (Agustín Piacenza).Dep. Ramona 0 - Sp. Santa Clara 0, Arg. Humberto 3 (Gabriel Díaz x 2 y Fabricio Astesana) – Florida 2 (Alejo Manna x 2).La Hidráulica 0 – Zenón Pereyra 0, Moreno 2 (Jonatan López y Nahuel Bett) – Ind. Ataliva 1 (Diego Ricarte).Dep. Ramona 0 - Sp. Santa Clara 0, Arg. Humberto 3 (Gianfranco Grande, Rodrigo Flores y Genaro Scotta) – Florida 0.La Hidráulica 1 (Facundo Baudi) – Zenón Pereyra 2 (Gastón Bruno x 2), Moreno 0 – Ind. Ataliva 2 (Ciro Alberto y Sebastián Sereno).Sp. Santa Clara vs. Florida de Clucellas, Deportivo Ramona vs. Argentino Humberto 1º.La Hidráulica vs. Independiente Ataliva, Zenón Pereyra vs. Moreno de Lehmann.Arg. Vila 0 - Tiro Federal 1 (Cristian Villalba), San Martín 3 (Kevin Salzgeber, Axel Arévalo y Efraín Gómez) - Talleres (MJ) 0.Sp. Roca 1 (Matías Ribalta) - Atlético (MJ) 3 (Gabriel Reigert x 2 y Santiago Galetto). Al Dep. Josefina le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.Dep. Tacural 0 – Bochazo 1 (Iván Giussani).Arg. Vila 2 (Nahuel Trucco y Facundo Ferreyra) - Tiro Federal 4 (Edgardo Ñañez, Alexander Fernández, Facundo Acosta y Tomás Cerrudo), San Martín 0 - Talleres (MJ) 4 (Alejandro Flores, Mariano Godoy, Kevin Miranda y Sebastián Vallejos).U. Sancristobalense 2 (Ángel Lescano y Diego Sandoval) - Dep. Josefina 2 (Fabio Ruffino y Marcos Bustamante), Sp. Roca 0 - Atlético (MJ) 2 (Gerónimo Lauxmann y Andy Chiessa).Dep. Tacural 0 – Bochazo 4 (Iván Giussani x 2 y Jonatan Coronel x 2).Arg. Vila 0 - Tiro Federal 5 (Natanael Villalba x 2, Jorge Sánchez x 2 y Tomás Sabena), San Martín 0 - Talleres (MJ) 1 (Ignacio Grandolio).U. Sancristobalense 0 - Dep. Josefina 0. A Atlético (MJ) le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.A Bochazo le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural no presentó la divisional.Arg. Vila 0 - Tiro Federal 4 (Elían Arredondo, Valentín Cerrudo, Agustín Farías y Martín Barale), San Martín 7 (Franco Borgarello x 4, Facundo Canavese x 2 y Luca Bertolan) - Talleres (MJ) 1 (Gabriel Moyano).U. Sancristobalense 4 (Gabriel Borgiattino x 4) - Dep. Josefina 0, Sp. Roca 0 - Atlético (MJ) 7 (Damiano Jaime x 2, Nicolás Dominino x 2, Francisco Ferrero, Ignacio Vidal y Lorenzo Perusia).Dep. Tacural 1 (Mateo Bach) – Bochazo 0.Tiro Federal de Moisés Ville vs. Talleres María Juana, Argentino Vila vs. San Martín de Angélica.Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana, Unidad Sancristobalense vs. Sportivo Roca.Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural. Libre: Bochófilo Bochazo.