Los árbitros de la tercera

Se sortearon los árbitros y quedaron definidas las ternas para la 3ª fecha del torneo de la B Nacional, que se abrirá el viernes a las 15:30 hs con el encuentro que jugarán en cancha de Estudiantes de Caseros, el Deportivo Riestra y Atlético de Rafaela. El juez principal será Bruno Bocco.15:30 hs Dep. Riestra vs Atlético de Rafaela (Bruno Bocca), 21 hs Los Andes vs Boca Unidos (Gastón Suárez), 21:05 hs (TyC Sports) Villa Dalmine vs Sarmiento (Héctor Paletta).15:30 hs Almagro vs Ind. Rivadavia (Ramiro López), 16 hsAgropecuario vs Guillermo Brown (Pablo Diaz), 17 hs Estudiantes (SL) vs Dep. Morón (José Sandoval), 17:05 hs (TyC Sports) Instituto vs Ferro (Gerardo Méndez), 20:30 hs Santamarina vs Mitre (Mario Ejarque).15 hs Juventud Unida vs Brown (Yamil Possi), 15:05 hs (TyC Sports) Nueva Chicago vs All Boys (Pablo Echavarria), 17 hs Gimnasia vs Quilmes (Luis Alvarez), San Martín (T) vs Aldosivi (Pablo Dóvalo).Flandria.