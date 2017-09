Tras las elecciones, la reforma tributaria

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó ayer que el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de reforma tributaria en las "próximas semanas", por lo que podría ser tratado entre fin de año y febrero en el Congreso. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, confirmó que habrá sesiones extraordinarias a fin de año y seguramente también en el segundo mes del 2018 para tratar paquetes de leyes económicas y judiciales que Cambiemos pretende se aprueben cuanto antes.Pinedo lo aseguró al salir de la Casa Rosada tras finalizar la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, en la que se plantearon los plazos para avanzar a nivel legislativo, tras la eventual victoria electoral de octubre que espera el oficialismo.Firgerio, en tanto, admitió que la Argentina tiene un "problema serio de competitividad", consecuencia de "dos vectores, (el déficit de) la infraestructura y el factor impositivo" sobre el sector privado. El ministro añadió que el Gobierno de Mauricio Macri trabaja en "dar alivio fiscal a los sectores productivos y a la gente y tenemos que seguir, para presentar en las próximas semanas una reforma tributaria".La confirmación sobre la pronta presentación del proyecto legislativo fue durante un evento sobre "Economías Regionales" organizado por el portal informativo Infobae en un hotel del centro porteño. El ministro analizó que van 21 meses de Gobierno de la alianza Cambiemos y se ha logrado alcanzar algunos de los desafíos que se propuso el equipo presidencial al asumir junto a Macri en diciembre de 2015.En ese sentido señaló que, en materia económica, el Gobierno buscó "evitar que sobreviniera una gran crisis tras el agotamiento del modelo populista (que administró el kirchnerismo) y generar gobernabilidad". "Para evitar la gran crisis lo que hicimos fue generar confianza, y tomamos algunas medidas que parecían imposibles, como salir de todos los cepos que no nos dejaban crecer", expresó el ministro del Interior.Y agregó: "Ahora tenemos un solo tipo de cambio, un Banco Central independiente, recuperamos el INDEC, nos integramos de manera inteligente al mundo, que cuida el trabajo nacional pero que entiende que para crecer no podemos seguir aislados". Frigerio sostuvo que el Gobierno tiende "hacia el equilibrio de las cuentas públicas, porque sabemos que no se puede gastar más de lo que ingresa, siendo el Gobierno que más inversión social hace en la historia del país".Al realizar una lectura política de los efectos de las medidas económicas, Frigerio dijo que el Gobierno cuenta con el apoyo de una gran parte de la población. "Las PASO fueron un espaldarazo para nosotros, de que este es el camino, porque los otros los transitamos y fracasamos. Ahora los que tienen que decidir esa continuidad son los ciudadanos a través del voto", remarcó.