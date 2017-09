Para Aranguren, no habrá aumentos de combustibles

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, desestimó ayer la posibilidad de que aumente el precio de los combustibles luego de la liberación de precios, al sostener que "el tipo de cambio y el petróleo crudo están en un moderado equilibrio". "El acuerdo que tenían las empresas productoras de crudo con las refinadoras está suspendido para octubre, debido a que se cumplió una condición. Por lo tanto se recuperó la libertad de mercado", sostuvo el funcionario nacional.En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el integrante del Gabinete señaló que "si continúan los precios internacionales en el nivel que están, continuará hasta fin de año cuando definitivamente el nivel de precios en el mercado lo establezcan las empresas libremente, tanto las que venden crudo como las que venden combustible".Consultado sobre la posibilidad de que a partir de esta decisión del Gobierno se incrementen los valores del combustible, Aranguren remarcó: "La respuesta es no, porque creo que los niveles que tiene hoy el tipo de cambio y el petróleo crudo están en un moderado equilibrio".El ministro de Energía y Minería se mostró confiado en la "sensatez" de las petroleras a partir del cambio. "Confío en que después de muchos años en que los actores económicos estuvieron de alguna manera maniatados por una Administración que controlaba a veces por teléfono, confío en la sensatez de todos los actores económicos", finalizó el funcionario nacional.Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, resaltó que tras la decisión del Gobierno de liberar el predio del combustible "no necesariamente va a aumentar" el valor en las estaciones de servicio, aunque aclaró que "depende de cada empresa". "Estaba pactado que cuando el precio subiera determinado nivel el Estado iba a dejar de subsidiar a la producción de petróleo y eso sucedió: el precio internacional subió y el Estado se retiró de este apoyo este y las empresas tendrán que producir a su propio ritmo", sostuvo el dirigente del PRO.PARA ESTACIONEROS,DEBERIA BAJARLos precios de los combustibles deberían bajar 20 centavos de dólar por litro ($3,55) pero eso no ocurrirá porque el anuncio de liberar el mercado es una "medida electoralista" y el Gobierno "seguirá manejando los valores", consideró ayer el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), Manuel García."Es más de lo mismo", dijo el empresario, y señaló que esta misma situación se observó hace 26 años, cuando en 1991 el gobierno de Carlos Menem impulsó la desregulación petrolera con la promesa que que los valores de las naftas y el gasoil iban a bajar, lo que luego no ocurrió.García consideró que como la empresa YPF es manejada por el Gobierno y controla el 60 por ciento del mercado de los combustibles líquidos, será la Casa Rosada la que manejará los precios de las naftas y el gasoil "de acuerdo con las necesidades fiscales y políticas del momento".El empresario consideró que por la necesidad política que le impone las elecciones legislativas de octubre, el gobierno de Mauricio Macri salió decir que liberaba el mercado con la posibilidad de que los precios se reduzcan, sin haber dado precisiones al respecto.García opinó que el Gobierno no dejará librado completamente a la decisión de las petroleras los precios porque hay un componente fiscal muy importante: el Estado recauda 10.000 millones de dólares al año por este sector. Como el Estado recauda en impuestos el 55% del valor de un litro de combustible, "los precios no bajarán porque el Gobierno no se va a arriesgar a perder recursos" cuando el déficit fiscal tan elevado como el actual, analizó García.Por su parte, el presidente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA), Carlos Gold, consideró que con la liberación del mercado de combustibles que dispuso el Gobierno, habrá aumentos de entre "el 7 y el 10%" en los surtidores "después de las elecciones" legislativas.