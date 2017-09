Real Madrid, vigente campeón de la Champions, venció 3-1 a Borussia Dortmund, su primer triunfo en el Signal Iduna Park, con un doblete de Cristiano Ronaldo y un gol de Gareth Bale.Napoli 3-1 Feynoord, Besiktas 2-0 Leipzig, Manchester City 2-0 Shakhtar, Sevilla 3-0 Maribor, Apoel 0-3 Tottenham, Spartak Moscú 1-1 Liverpool, Mónaco 0-3 Porto.15:45 Sporting Lisba vs Barcelona, PSG vs Bayern, CSKA Moscú vs Manchester United, Qarabag vs Roma, Basel vs Benfica, Juventus vs Olympiacos, Atlético Madrid vs Chelsea, Anderlecht vs Celtic.