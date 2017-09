Rechazan la inhabilitación para Miguel Torres del Sel

Dirigentes del PRO rechazaron la resolución dictada por el juez federal, Reinaldo Rodríguez. Aseguraron que no se cometió “ningún tipo de irregularidad en el manejo de los fondos partidarios”.

El presidente y el secretario general del PRO en Santa Fe, Federico Angelini y Lucas Incicco, respectivamente, defendieron el balance presentado en 2012 y aseguraron que la decisión del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, es irrazonable y no se ajusta a derecho.“La resolución del juez federal es de primera instancia y aún no es una sentencia firme. Hemos apelado la medida porque sabemos que Miguel Del Sel, Norberto Principato y Diego Barreto son hombres honestos que siempre se han desempeñado cumpliendo rigurosamente todas las prescripciones legales y reglamentarias”, dijeron.“Se trata de un expediente en trámite por ante el Juzgado Federal Nro. 1, con competencia electoral, de la ciudad de Santa Fe, por el cual tramita la investigación de supuestas irregularidades que se habrían cometido en la administración de los fondos partidarios, debido a la no aprobación del balance del ejercicio 2012 por la autoridad electoral”, argumentaron.“La posición de todos los dirigentes del PRO es unívoca. Esperamos que en las instancias judiciales superiores escuchen nuestros argumentos y se haga verdaderamente justicia”, sostuvieron.“Debemos dejar en claro que las personas involucradas jamás incurrieron en ninguna inconducta ni cometieron ningún tipo de irregularidad en el manejo de los fondos partidarios. Lo que se debate, en esencia, es una cuestión meramente formal de técnica contable en la cual difiere el criterio utilizado por nuestro partido en la confección del balance 2012 con la postura de los auditores contables de la Justicia Electoral”, agregaron.