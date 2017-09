Rafaela ya comienza a palpitar el retorno del Turismo Carretera

Cuando no se acallaron los ecos del inicio de la Copa de Oro, que se desarrolló el fin de semana anterior en el circuito puntano de "La Pedrera", la categoría más popular y convocante del automovilismo nacional prepara su desembarco en Rafaela.La cita será durante tres jornadas consecutivas -viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre- en nuestro "Templo de la Velocidad", uno de los escenarios más desafiantes de nuestro país, que recibirá al siempre apasionante Turismo Carretera, junto a su habitual telonera, el TC Pista.Al igual que en la temporada anterior, el evento se denominará "La Carrera del Millón", que en su primera edición lo vio triunfar a Mariano Werner (Ford).En su regreso al veloz autódromo "Ciudad de Rafaela", la categoría utilizará las tres chicanas -una en la recta principal y las otras dos en la opuesta- para dar cumplimiento a la segunda fecha de los play off, instancia que terminará coronando al monarca de la temporada 2017.El domingo pasado, Emanuel Moriatis (Ford) pateó el tablero en Villa Mercedes al festejar luego de más de siete años en el escalón más alto del podio, pero sin estar clasificado entre los doce pilotos que lograron su pasaporte al cabo de la Etapa Regular.En el campeonato, el que llegará a Rafaela liderando las posiciones es Agustín Canapino (Chevrolet), quien con el buen resultado logrado en tierra puntana superó a Luis José Di Palma y Facundo Ardusso (los dos con Torino), que empezaron al frente la Copa de Oro.Tres de los cuatro mencionados se impusieron esta temporada -Canapino, Di Palma y Moriatis, que tendrá la chance de ingresar como uno de los tres de último minuto- y el que necesita imperiosamente del triunfo es Ardusso, condición indispensable para aspirar a la obtención del título.Rafaela, por antecedentes y por las especiales características de su dibujo, sin duda es un cheque al portador que garantiza un atractivo espectáculo.Las opciones de sobrepaso se constituyen en un condimento especial y suelen aprovecharse con maniobras ajustadas y a velocidades extremas, de manera frecuente en los ingresos a las chicanas, pero también en los sectores de aceleración plena.El público lo interpreta de esa manera y seguramente una multitud responderá a esta nueva propuesta de Atlético y de la ACTC en una de las competencias que despierta pasiones. Una expectativa que se acrecienta en esta oportunidad por tratarse de una fecha incluida en la Copa de Oro.Otra de las particularidades del circuito local, es que despliega un abanico de chances en la siempre vigente lucha de marcas. En los últimos años, no fue contundente el dominio de una marca determinada. Sí, hubo tiempos que establecieron superioridades transitorias. Dodge, Chevrolet y Ford, se repartieron festejos. ¿Será el momento de Torino?Todos los números estarán en el bolillero el próximo domingo 8 de octubre. La historia comenzará a escribirse poco después de las 13:00, cuando la fortuna empiece a sonreírle a un selecto grupo de candidatos a quedarse con esta "Carrera del Millón", aunque el premio mayor sea para uno solo.Al margen de todos los atractivos señalados, merece rescatarse un hecho que también contribuirá a incrementar la expectativa, particularmente de los rafaelinos. Nuestra ciudad estará representada por Nicolás González, conduciendo el Torino del A&P Competición.