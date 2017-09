Hoy es el Día de empleado mercantil, pero los negocios cerrarán mañana

Por esas cosas de las leyes, los empleados de comercio conmemoran hoy su Día en su puesto de trabajo porque la jornada no laborable será mañana, cuando la mayoría de los negocios rafaelinos cerrarán sus puertas tal como lo dispone la Ley de Descanso Dominical Nº 13.441.

De todos modos, el gremio organizó la fiesta el domingo pasado en su campo de deportes de Bella Italia a la que asistieron más de mil personas para compartir "música, mates, comida y sorteos en una tarde en familia". A un mes de haber sido electo como secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Rafaela (CEC), Juan Alberto Berca, recibió junto al resto de los integrantes de la Comisión Directiva a los afiliados.

Precisamente, el dirigente sindical destacó que "la Ley de Descanso Dominical Nº 13.441 establece que los comercios cerrarán el último miércoles del mes de septiembre para conmemorar el Día del Empleado de Comercio" más allá que la fecha coincida o no con la celebración. "Si bien nuestro Día es este martes 26 de septiembre, el día no laborable será este miércoles. Incluso el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región ha informado claramente a sus asociados sobre la vigencia de la normativa", subrayó.

Con respecto a las paritarias del sector, Berca expresó que en marzo pasado las cámaras empresarias y los representantes gremiales firmaron un acuerdo por el aumento salarial para los empleados de comercio, que reconoció un piso del 20% para este año en dos cuotas con cláusula gatillo ajustada por inflación. El documento firmado en el Ministerio de Trabajo, que regirá hasta el 31 de marzo de 2018, contempló un 10% no remunerativo para el período que va de abril a junio -que se hace remunerativo en julio-, y un 10% no remunerativo desde julio en adelante. El porcentaje podría superar el 20% acordado en las cuotas, porque incluye una cláusula gatillo que ajusta el salario de acuerdo a la evolución de la inflación, cláusula que se dispara en octubre de este año y enero de 2018. "Creo que ese ajuste será mínimo teniendo en cuenta que se está hablando de una inflación anual del 24%", estimó el titular del CEC sobre la futura negociación.

En relación a la situación del sector, Berca consideró que "estamos como en una meseta sin demasiados cambios" más allá de las expectativas favorables sobre la recuperación del consumo en este segundo semestre. En este sentido, la próxima celebración del Día de la Madre, una de las fechas más importantes del calendario comercial, será un termómetro que medirá si se afirma esta reactivación del consumo.



ELECCIONES

RECIENTES

Cabe recordar que hace un mes Berca encabezó la única lista para las elecciones de autoridades del CEC Rafaela, recibiendo un fuerte apoyo de los afiliados al cosechar 911 votos, lo que representa el 28,65% del total del padrón habilitado para votar en toda el área de influencia del sindicato que tiene su sede en calle Güemes. "Es un gran respaldo a esta nueva gestión que se inicia de 4 años. Con lista única, tener un 26% del total de votantes es importante. También es un aliciente porque demuestra un acompañamiento después de tantos años. Estamos agradecidos a quienes votaron y especialmente, al personal del Sindicato", había expresado Berca en esa oportunidad.