Las "antiprincesas" se presentan en Rafaela

"Cansados de los clásicos cuentos infantiles en los que la protagonista es una princesa bella que debe ser rescatada, dos editoriales en Argentina lanzaron una propuesta que consideran revolucionaria: la colección de antiprincesas", sintetiza un artículo de la BBC de hace dos años que pinta en pocas palabras de qué se trata la propuesta.Ahora la Colección “Antiprincesas”, del libro “Ni una menos desde los primeros años” y de "Nuevas historias de antiguos relatos", se presentará en Rafaela. Será este jueves desde las 19 hs en el Centro Cultural Ben Hur (San Lorenzo 258) con la participación de la autora y compiladora Nadia Fink, junto a Caren Tepp, quien es candidata a diputada nacional por Ciudad Futura en la primera lista compuesta 100% por mujeres y Beatriz Priotti, integrante de SADOP (gremio de docentes de escuelas privadas) y también integrante de la lista.El objetivo de esta actividad, que se realizará con acceso libre y gratuito, es generar un espacio para reflexionar acerca del abordaje de las infancias desde una perspectiva de género. "Queríamos romper con el estereotipo de la mujer cuya belleza está basada en su aspecto externo y mostrar ejemplos de mujeres que tienen belleza interior", había expresado Fink en aquella nota de BBC.“Sabemos de algunas princesas, es verdad, pero qué lejos están de nuestra realidad esas chicas que viven en castillos enormes. Hay mujeres por acá, en América Latina, que rompieron los moldes de la época, que no se conformaron con los lugares que la sociedad les imponía y salieron a hacer sus propios caminos. Porque siempre que nos hablan de historia nos cuentan sobre mujeres y hombres ‘importantes’ ¿Importantes como las princesas tan bien vestidas que no pueden salir a jugar y ensuciarse? O ¿importantes como los súper héroes y sus súper poderes que nos quedan tan lejos? Acá le decimos importantes a quienes se ensuciaron para crecer y divertirse, a quienes no se quedaron esperando y quienes también usaron sus súper poderes para animarse a algo más, tratar de entender el mundo de otra manera, saltar obstáculos y dejar una obra que está más allá de cualquier tiempo", se destaca desde la editorial.