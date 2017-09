Barbero: “nos robaron 2 puntos”

Con la igualdad en la casa del líder San Jorge, 9 de Julio cerró la seguidilla de 3 partidos consecutivos lejos del Soltermam de manera satisfactoria, ya que el equipo terminó invicto al sumar 5 puntos sobre 9 posibles, dándose el gusto en el medio de ganarle el clásico nuevamente a Ben Hur. Y así también lo dio a entender Maximiliano Barbero, el DT del León, en diálogo con LA OPINION. “Pensándolo en frío, fue muy positiva la sumatoria, una cifra muy importante de cara al futuro porque cualquier técnico, antes de empezar una seguidilla de esas, lo firmaba. Una lástima lo del último partido, porque en San Jorge lo pudimos haber ganado ante el puntero. Sobre el final se nos escapó un partido que teníamos controlado. Ahora tenemos que levantar los ánimos y reponerse el fin de semana debido a que no tenemos que perder los 3 puntos en casa.-En el primer tiempo hubo muchos off sides dudosos que el línea cobró en favor de ellos. Y después se dio la jugada del penal, donde se ve claramente que lo derriban a Tarasco dentro del área cuando se preparaba para definir y poner el partido 2 a 0. Después, hablando con el técnico de San Jorge, me dijo lo mismo, que el árbitro se equivocó rotundamente en el fallo. Fue un penal muy claro que vieron todos. No es poco consuelo que un DT rival te diga esto. En ese momento, uno en caliente se sintió perjudicado, porque nos robaron 2 puntos. Igualmente, ellos llegaron al empate de manera lícita. Pero queda esa bronca porque lo podíamos haber ganado y saltado a la punta.-La zona ha vuelto a ser a lo que era antes de arrancar el torneo, que sea pareja de nuevo. El hecho de que Aguirre haya ganado en Venado Tuerto habla a las claras que cualquiera puede perder puntos. Ahora hay 6 equipos en 5 puntos y es por eso que no te da tiempo a relajarte ni a dormirte. Sabemos que perdiendo un partido estando terceros con Rivadavia, podés caer al sexto lugar. Así que tenemos que estar muy confiados en lo que se hace y muy tranquilos a la hora de jugar los partidos. Aprovechar la localía será fundamental porque en caso de trastabillar, los de abajo te van a pasar.-El sábado me fui muy conforme con la producción del equipo porque jugamos de igual a igual. Presionamos en todos los sectores, intentó buscar la victoria desde el inicio y creo que generamos más chances que el local. Eso al cuerpo técnico lo deja muy contento y lo tranquiliza.-Seguro. Gracias a Dios están todos metidos y enchufados, y cualquiera que salta a la cancha lo hace bien, ya sea de titular o viniendo desde el banco. En el caso de Martín (Pelosi) había salido del equipo por disposición táctica en el partido ante Ben Hur, no por bajo rendimiento. Y en el último partido, le tocó ingresar en el segundo tiempo y lo hizo de buena manera, colaborando defensivamente y con el gol, algo que lo tiene bien merecido por su trabajo y su sacrificio.-Si en los papeles parecen accesibles, en este torneo, dentro de la cancha, no lo son. Estamos todos muy parejos y por ahí son detalles los que terminan definiendo los partidos. Por más que Adiur haya perdido con Ben Hur, es complicado y va a venir a llevarse algo de nuestra cancha porque lo necesita para escaparle a la zona del descenso. No podemos dudar ni cometer ningún error, ni con ellos ni con Tiro Federal. Aparte nosotros vamos a tener la presión de quedarnos con los 3 puntos si queremos seguir en la lucha por la clasificación. No estamos en condiciones de subestimar a nadie porque nos podemos encontrar con alguna sorpresa y respetamos a todos por igual. Igual, la idea futbolística va a ser la misma, ser protagonistas y buscar primero el arco de enfrente.-Es muy lindo volver a contar con estos jugadores. Sabemos que al que le toca estar va a defender a muerte su lugar y al que le toque ingresar desde afuera lo va a hacer con muchas ganas para ganarse un lugar y serle útil al equipo.-Sé que la gente está muy contenta por más que no tenga mucha relación con los hinchas. Se los nota conformes e ilusionados, al igual que los dirigentes. A nivel dirigencial, el objetivo era otro y ahora se está peleando arriba. Eso habla muy bien del trabajo que viene realizando este cuerpo técnico y de los jugadores que dejan todo dentro de la cancha y creen en nuestra idea.-Estoy contento por este presente pero quizás no sorprendido. Sí estoy tranquilo porque los resultados me ayudaron y apoyaron a que me pueda afianzar en este club tan grande e importante de Rafaela. Nos da tranquilidad el hecho de que en cada partido, el equipo va entendiendo nuestra idea futbolística y la lleva a cabo y estamos más que felices de estar luchando en los primeros lugares del grupo. Es muy lindo ser protagonistas con 9 de Julio, haber ganado ese partido con Colón y los dos clásicos ante Ben Hur. Más que eso sería lograr la clasificación. La vara del ‘9’ hoy está alta y para mi y mi grupo de trabajo sigue siendo un ‘domingo tras domingo’, un ‘partido a partido’ porque no podemos aflojar si queremos lograr algo.