Confirman pedido de detención de De Vido

El fiscal Moldes también solicitó el desafuero del ex ministro y actual diputado nacional.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes confirmó ayer el pedido de detención, previa quita de fueros, del diputado nacional Julio De Vido, en el marco de la causa por malversación de 26.000 millones de pesos en las obras de la mina Río Turbio."No hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con el poder público y sus influencias se llama Julio De Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios", afirmó Moldes ante la Sala II de la Cámara Federal, que el próximo 3 de octubre realizará una audiencia para evaluar el dictamen.El fiscal sostuvo el pedido hecho en primera instancia por su par Carlos Stornelli, que fue rechazado por el juez federal Luis Rodríguez, quien a cambio sí lo citó a indagatoria junto a otros más de 20 acusados por la causa Río Turbio y le dictó la prohibición de salida país."Frente a la contundencia de la citada aseveración de la Cámara es imperioso adecuar y agilizar los procedimientos que la Constitución Nacional prevé para lograr un efectivo sometimiento a proceso y en su caso, la eventual restricción efectiva de la libertad del único imputado actualmente en el ejercicio de poder político y con acceso a la capacidad de incidencia y negociación que tan alta función le habilita", agregó en su dictamen.Para el fiscal, hay elementos para "insistir" con un desafuero ante la Cámara de Diputados, algo "que deberá hacerse con la premura y firmeza del caso, ya que se está ante una situación criminal acreditada y que se caracteriza como acto de corrupción"."No queremos que las cosas terminen sucediendo al revés y nos quedemos con el mediomundo lleno de mojarrillas y el tiburón nadando en aguas abiertas", agregó.Hasta el momento, el juez Rodríguez no ordenó la detención de ninguno de los acusados, pero los citó a indagatoria y les retuvo el Pasaporte, para hacer efectiva la prohibición de salida del país.Moldes había dictaminado el pasado viernes sobre exenciones de prisión de seis de los acusados y párrafo aparte se despachó respecto a la situación de De Vido, a quien considera un caso único por el nivel de influencias y por la posibilidad de que entorpezca la investigación.EL ABOGADO DE BAEZY DE LAGOMARSINODe Vido designó como nuevo abogado defensor al penalista Maximiliano Rusconi, el mismo que asistió al empleado informático Diego Lagomarsino y lo hace actualmente respecto al empresario Lázaro Báez. Rusconi es el nuevo abogado defensor que De Vido presentó ante el Tribunal Oral Federal 4, el cual llevará adelante el juicio por la tragedia de Once a partir del próximo miércoles a las 9:30.Tras asumir la defensa, Rusconi presentó ante el Tribunal un pedido de postergación de la fecha de inicio del juicio, lo cual fue desestimado de plano por los jueces, quienes en su fallo remarcaron que el Tribunal "garantizará el debido ejercicio de la defensa".De Vido era defendido en la tragedia de Once y las múltiples causas en que es investigado por los abogados Julio Virgolini y Adrián Maloney, pero el pasado jueves sopresivamente renunciaron a la asistencia en todas las causas.