Trabajo digno y honrado, fuente de alegrías infinitas

¿Le parece imposible? Tal vez sí, tal vez no. De todos modos por más vueltas que le busquemos a la vagancia y a la esquiva de responsabilidades laborales no podremos evadir durante mucho tiempo la sentenciosa frase milenaria deEntonces tratemos de encontrar alguna forma de soliviantar el laboreo diario escudriñando y haciendo que este ineludible camino de avanzar por la vida resulte lo más agradable, ameno y placentero posible.Y para iniciar esta tarea, nada mejor que recordar, que para fruncir el ceño se necesitan el triple de músculos que para sonreír, o sea que no gaste energía inútil. Pero este solo es el comienzo, y conviene recordarlo antes de cruzar la puerta de calle, pues al atravesar el sagrado marco del hogar, debemos enfrentar responsabilidades compartidas, y la sociedad se compone de millones de personas con las mismas o parecidas atribuciones, derechos y emociones que nuestro ego personal.Pero hagamos un alto en el desarrollo de la idea. Si usted es feliz, y se siente en condiciones de asegurar que su estado de inserción en la sociedad es perfecto, excelente, magistral, ¡no necesita seguir leyendo!, sin lugar a dudas la felicidad le está marcando el camino, y no lo abandone. Deje la lectura para quienes no nos sentimos demasiado venturosos.Sea cual fuere nuestra fuente de ingresos a través del trabajo u ocupación diaria, si no lo realizamos con aplicación, dedicación y entereza, casi con seguridad nos resultará indiferente, dificultoso y retraído. Por consiguiente no nos traerá alegría ni goce en la tarea a realizar, y tampoco rendiremos ni produciremos lo necesario para avanzar en la profesión o empleo, ni tampoco en la diaria escala de crecimiento tanto económico, social o espiritual.En definitiva no llevaremos a nuestro hogar, ni alegría, regocijo, paz, ni tranquilidad de hogar afianzado y seguro.Y esta idea nos parece que da resultado cualquiera sea el grado, nivel o alcance que representa un ser humano desde el humilde empleo, hasta un potentado con cientos de personal en sus dominios, como el hombre público que maneja el destino de un país, pues por más poder, dominio o autoridad que se tenga, siempre nuestra conciencia individual será la que determinará nuestra condición interna de complacencia, alegría, paz y felicidad, o remordimiento, tormento, disgusto y dolor.Podemos argumentar que el trabajo o la profesión que nos toca en suerte no nos guste, pero el mundo es tan ancho y extenso, y los caminos de la vida son tantos que tal vez podamos realizar algún cambio positivo y así mejorar nuestra humana condición.Y si nuestra conciencia está en paz, ¡qué fecunda plenitud de riqueza poseemos".Claro; escribirlo es fácil, leerlo también, pero lo que acarrea dificultades y esfuerzo es aplicarlo, pues llevar a un perfecto dominio de nuestras emociones significa elegir los pensamientos con los cuales no mortificar ni zaherir a nuestro semejante. ¿Qué le parece?, cuando en una mente pasan unos 60.000, sipensamientos cada 24 horas. Tamaña tarea de control mental.Por ahora, trate de sonreír la mayor cantidad de tiempo posible, y el resto se le dará por añadidura. Además usted comprobará que la gente le sonreirá también, pues el mejor espejo con el cual nos deberíamos mirar es aquel semejante que tenemos enfrente.Todo depende de nosotros mismos. Nada penetra dentro de nuestra mente si somos capaces de elegir correctamente aquello que sea correcto, tanto para nosotros, como para nuestro prójimo. Y una sonrisa ayudará a paliar las enseñanzas ( a veces muy duras) que la vida nos propone en el largo camino de nuestro crecimiento interior.¡Avanti, avanti", pero con una sonrisa en los labios, y otra en el corazón.