Una ley aún en discusión

¿Sobrevivirá o no la Ley de Descanso Dominical? Es la gran pregunta que los gremios mercantiles, los trabajadores del sector y las empresas se hacen por estos días a partir de los planteos de inconstitucionalidad que se han realizado sobre la norma y que se dirimirán directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que preside Daniel Erbetta.Parece mentira que tres años después de haber sido sancionada en la Legislatura santafesina y de que Rafaela se haya adherido -como tantas otras ciudades de la Provincia- todavía no haya certezas al respecto de la ley que prevé el cierre de negocios del rubro los domingos en aquellos casos en que su dimensión supere los 120 metros cuadrados. Es decir, puede suceder que finalmente la normativa sea declarada inconstitucional y que el beneficio que otorga se desvanezca en el aire.En Rafaela, hasta antes de la sanción provincial, había un acuerdo entre el gremio y las grandes cadenas de supermercados -que son las que van a la carga contra la norma- para no abrir los domingos por la tarde. Era resultado del diálogo y el consenso.La semana pasada, la Corte Suprema de Santa Fe definió que el camarista que integra la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital provincial, Abraham Luis Vargas, se integre al máximo tribunal para votar si la reglamentación es constitucional o no, en un plazo estimado de 60 días.Hace dos semanas, se realizó en la sede de la Corte una audiencia de conciliación sin resultados positivos. Y entonces es la Corte la que debe resolver, aunque tres de sus integrantes se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la ley y otros tres en contra. Por eso se debió hacer un sorteo para elegir a un séptimo juez que desempate la votación.