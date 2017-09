Santa Fe: nena de 9 años quiso matarse por bullying

SANTA FE, 26 (NA). - Una niña de 9 años intentó suicidarse con pastillas por sufrir bullying en una escuela de la ciudad de Santa Fe y su madre difundió a través de una red social un video en el que la menor describe cómo un grupo de compañeros la discrimina por su talla, mientras confiesa que no quiere "vivir más".

"En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba (el pie) y cuando me caigo me dicen que hubo un terremoto", dice el desgarrador relato de la nena por medio de un video publicado por su madre en la red social Facebook.

La menor ingresó el martes 19 de septiembre en horas de la tarde al Hospital Mira y López, con un cuadro de intoxicación aparentemente con clonazepam.

La nena quedó internada hasta que fue dada de alta el 21 de septiembre, para luego recibir tratamiento ambulatorio en el Hospital de Niños Orlando Alassia, según lo publicado por el diario El Litoral.

"Me tiran manzanas, frutas. Ya no quiero vivir más", expresó la menor en el video filmado con su celular por su madre y sostuvo que el acoso parte de un grupo de varones, a los que las maestras "no los retan" y en cambio lo hacen con las niñas que lo sufren.

Ante una pregunta de la madre de dónde estuvo, la nena, que asiste al cuarto grado en la escuela Esperanza Solidaria de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, contesta que "en el hospital" porque se quiso matar ingiriendo pastillas.

La mujer aseguró en el posteo que acompaña el video que su hija no se quiere cambiar de escuela, ya que aprecia a la mayoría de sus compañeros y el acoso parte de un reducido grupo de varones.

"Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así. Jamás publico nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles. Lo que dice en el video no es ni la mitad de lo que me contó. Le hice repetir alguna palabras", dice textualmente el posteo.

La madre asegura que son sólo "cinco pibes" los que protagonizan el abuso contra su hija.

"Si la cambio de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo. Es injusto porque ella quiere a sus compañeros. Son cinco los pibes que se creen vivos", adujo su mamá.