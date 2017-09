Corredores inmobiliarios protestaron en Olivos

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Martilleros y corredores se movilizaron ayer a Olivos y entregaron un petitorio al presidente Mauricio Macri contra la ley de alquileres que entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires. La manifestación, que comenzó alrededor de las 11:00 y finalizó luego del mediodía, se dio en el marco de un paro nacional en el sector para reclamar "la inmediata derogación de la ley"."En el petitorio también pedimos el derecho a trabajar de más de 10 mil familias que dependen de la actividad del sector", sostuvo en diálogo con NA el secretario del Colegio Profesional Inmobiliario, Mario Gómez. Subrayó que se trata de "una ley inconstitucional", por lo cual adelantó que si el Gobierno no brinda la respuesta esperada, los martilleros seguirán "por vías judiciales".La protesta fue convocada mediante redes sociales y contó con la presencia de más de mil trabajadores del sector. Macri no se encontraba en la Quinta de Olivos dado que tenía previsto reuniones con ministros en la Casa Rosada y el petitorio fue recibido por "personal administrativo", según Gómez.El disparador del conflicto fue la reforma que hizo la Legislatura porteña a la Ley 2.340 a partir de un proyecto de la Coalición Cívica y con apoyo de la administración PRO de Horacio Rodríguez Larreta. Esa reforma impuso un techo del 4,15% sobre el valor del contrato de alquiler para las comisiones que cobran las inmobiliarias y exigió que ese monto lo abonen los dueños, después de que históricamente lo debía afrontar el inquilino.El vicepresidente del Colegio, Omar Porta negó que haya habido una reducción de costos para los inquilinos dado que los propietarios se niegan a pagar las comisiones y piden a las inmobiliarias que prorrateen el valor en el contrato para que lo pague el inquilino."Pedimos que beneficien al locatario con medidas no populistas", dijo el corredor y alertó que al menos 5.000 inmobiliarias ven apremiados sus ingresos, que bajaron un 50% desde que la nueva normativa entró en vigencia la semana pasada.D´Odorico criticó que Rodríguez Larreta "se negó a recibir a los corredores y martilleros profesionales antes de apoyar la sanción de esta reforma nefasta" a la ley 2340, que con el apoyo del PRO "salió entre gallos y medianoche.INQUILINOSLos precios de los alquileres aumentarán el doble que los salarios durante 2018, por lo cual "es necesario regular" los aumentos "para que sean claros, justos y legítimos", sostuvo la asociación Inquilinos Agrupados. Para la entidad, "es necesaria esta regulación porque tenemos un mercado inmobiliario que no está dispuesto a respetar ninguna medida que tienda a equilibrar la balanza entre sus intereses y nuestros derechos"."Recientemente, logramos que en la Ciudad de Buenos Aires la comisión la pague el dueño. El mercado inmobiliario responde con un paro y una movilización -ayer en la Quinta de Olivos-, con el anuncio de presentaciones judiciales y con el discurso de que van a transferir la comisión al precio del alquiler", enfatizó.