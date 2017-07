Las exportaciones de Rafaela cayeron 24,50% promedio a lo largo del 2016

Las exportaciones rafaelinas continuaron su senda descendente a lo largo del año pasado, continuando lo que ya había sucedido en 2014-2015. Así quedó de manifiesto en la presentación del relevamiento del sector exportador/importador que realizó la Cámara de Comercio Exterior local, en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de dicha institución.Si bien en 2013-2014 ya había manifestado una caída con respecto al 2012-2013, los niveles mostrados en ese año eran superiores a 2011-2012, llegando a los U$S 476.984.465,46, Pero desde 2014-2015, la caída en los volúmenes de facturación de ventas al exterior han sufrido fuertes caídas, hasta llegar a niveles similares a los de 2009. Primero se facturaron U$S 352.928.968,46 y el año pasado U$S 266.465.567,87. Dicho de otra forma en tan solo dos años, las exportaciones locales cayeron un 55,86%.Si se tienen en cuenta la cantidad de toneladas, la caída había iniciado mucho antes, en 2011-2012. En ese año, salieron desde Rafaela al mundo 117 mil toneladas. La merma fue progresiva, hasta llegar a las 51 mil toneladas del 2015-2016, Esto es un 43,58% con respecto a 4 años antes.Hay claras diferencias entre los diferentes sectores productivos. EEn diálogo con LA OPINION Edmundo López, presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región manifestó que “la caída en Alimentos se debe a tres factores: la caída de la demanda, la merma en los precios internacionales y la cuestión climática que afectó a la región, que hizo que el producto principal que es la leche, escaseara. En cuanto a las autopartes, se mantiene uniforme, teniendo apenas una caída del 1,45%. El resto de los sectores, mantuvieron más o menos los mismos niveles del año pasado”.“Creemos que en el rubro alimenticio, hay espacio para una caída, en función de lo que estamos relevando para el primer semestre de este año”, sentenció López, y agregó que “en los demás rubros, hay una tendencia a la estabilidad, pese a que se nota una debilidad importante en cuanto a la demanda, hay algunos mercados que se han ganado, como Sri Lanka”.“Sigue siendo Brasil el principal destino de nuestras exportaciones. Con lo cual, es conocida la situación del mercado interno de este socio, lo cual hace que la demanda esté planchada, sin que se vislumbre un crecimiento. El segundo mercado de exportación fue Alemania y el tercero, EE.UU. y el cuarto, México”, completó.En el período analizado -2015-2016- se había concretado ya la devaluación de la moneda. Pese a esto, no se incrementaron los volúmenes de facturación. “El tipo de cambio, es una variable más de la componente en la exportación. Inciden un montón de factores: la demanda que existe es fundamental. Desde la caída de los mercados en 2008-2009, las exportaciones de Rafaela y de Argentina, han acompañado la evolución del comercio mundial”, analizó.Vale destacar que, mientras que en Rafaela, la variación 15-16 fue de -24,50%, en Santa Fe subió un 4,89% y en Argentina, el promedio fue de 1,66%.En cuanto al valor agregado, se vio una mejora del 12,8% en el valor promedio de la tonelada exportada. “Esto indica que ha habido un crecimiento en algunos rubros, como las autopartes y metalmecánica, que han ganado participación y cuyo valor agregado es mayor. Antes, Alimentos era un 80% y ahora está en un 55%”.”, completó.IMPORTACIONES EN ALZA”, dijo López y se explayó: “los principales vendedores son China y Brasil, que es nuestro principal socio”.