BH tuvo que conformarse con un punto

Hay partidos donde se pierden puntos y las sensaciones pueden ir hacia errores propios, y otros donde se apunta al mérito del rival. Anoche en barrio Parque, Ben Hur solo sumó de a uno porque enfrente tuvo un equipo que también hizo lo suyo para sumar (no se puede decir llevarse a Venado, porque se quedará concentrado en Rafaela para el duelo con 9 de Julio del domingo).El primer tiempo fue uno de los mejores, en cuanto a lo dinámico, bien jugado y entretenido, de los últimos años en barrio Parque. Ya que tanto el Lobo como el equipo venadense apostaron a jugar de cara al arco rival, con una propuesta generosa en lo que se refiere a soltar jugadores en ataque.En los primeros 10 minutos fue Rivadavia el más punzante, porque pudo manejar el balón en el sector central y encontraba buena circulación de pelota por los costados. No obstante, Ben Hur en la primera chance neta que tuvo fue letal. Luego de un pelotazo desde el fondo, Sergio Rodríguez le puso un pase perfecto a Alejandro Carrizo, que metió la veloz diagonal desde la derecha y definió con mucha precisión, con un remate bajo ante la salida de Córdoba.Desde ese momento, llegaron 10 minutos muy buenos del local. Carrizo le ganaba con comodidad el duelo a Rotondo, y los centros desde la derecha en muchas ocasiones por centímetros no pudieron ser conectados por Rodríguez y González. Este último se mostraba muy activo en los remates de media distancia, y en un par de oportunidades exigió al arquero que como pudo rechazó al córner.Inclusive, Ben Hur pudo haber llegado al segundo en una contra luego de un córner visitante. Escaló Mathier curiosamente de la izquierda hacia el medio, prefirió la individual aunque se mostraba libre de marcas González, pero no pudo llegar bien parado al remate y el balón se fue mansamente por un costado del arco.Después de la media hora, Rivadavia volvió a pisar el acelerador. El movedizo López empezó a sacar a Kummer del área, y sino dentro del área también mostró cualidades interesantes, como en la media vuelta que devolvió el palo izquierdo de Cordero. Luego avisó también Giacopetti con un remate apenas alto.Sin embargo, el empate fue más doloroso para BH por la manera en que llegó. En una jugada sobre el lateral izquierdo defensivo, parecía que estaba todo controlado, pero López fue astuto para alcanzar a filtrarse y sacar el centro para Giacopetti, que en el área chica solo tuvo que empujar la pelota al gol, casi en el cierre del parcial.El complemento ya mostró otra postura. Los dos no arriesgaron en la misma medida, mostrando un juego de mayor control de balón y no tan vertical. En este contexto, las situaciones de gol fueron más esporádicas. Y se hicieron más frecuentes los errores de traslado y las imprecisiones.Con Matías González debiendo retrasarse más de la cuenta para hacerse del balón, el Lobo no pudo tener explosión donde más lo necesita, cerca del área. Asimismo, Rodríguez se iba desgastando en el duelo con los centrales rivales, con lo cual sus descargas no tenían la misma precisión del primer tiempo. Igualmente, el Lobo pudo contar con una clara chance por un buen gesto técnico de Pautasso en el sector derecho, ingresó al área y buscó el pase corto para Pavetti que entró como centrodelantero y su remate se fue apenas alto.Pero Rivadavia cuando podía metía alguna estocada. Como cuando Bazán ganó por izquierda y el pase cruzado fue conectado de primera por López, y la pelota se fue apenas desviada.En el cuarto de hora final BH buscó echar el resto. Barraza mandó a cancha a Udrizard por un extenuado, tras un muy buen partido, Laucha Carrizo. Pero pese a forzar a Rivadavia a retrasarse cerca de su área, no pudo encontrar claridad suficiente como para vulnerar a Córdoba.Fue empate, quizás lo más justo porque los dos repartieron unas cuantas chances claras, sobre todo en el primer tiempo. Para el local el gusto es un poco amargo porque no pudo llegar a la punta, pero enfrente tuvo un adversario que será protagonista en la lucha por la clasificación.