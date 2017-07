El “9” golpeó en el final y es líder

Y qué decir de este 9 de Julio, que está pasando por uno de sus mejores momentos de los últimos 10 o 12 años. Es que el León rafaelino ha tenido un inicio de temporada casi ideal. Pasó un par de fases en la Copa Santa Fe, con el reciente golpe histórico ante Colón en el Brigadier López, y como si fuera poco, se trepó en soledad a la punta del Federal B, al menos por algunas horas. Esto gracias al agónico triunfo de anoche en el Soltermam ante el colista Tiro Federal de Rosario, por 1 a 0, por la 4ª fecha de la Región Litoral Sur, Zona B. A pesar de que le costó quebrar el cerrojo defensivo del rival, y que no tuvo lucidez en los metros finales, el equipo de Maxi Barbero fue más que los rosarinos y encontró en una de las últimas jugadas el triunfo merecido, para esperar con algo más de tranquilidad dentro de pocas horas el partido de ida en casa por el certamen provincial ante el duro equipo venadense.En líneas generales, el “9” no tuvo un buen partido desde lo futbolístico. Tiro, de entrada, se refugió bien en su terreno y al local le costó recuperar el balón y tener juego ofensivo. A los pocos minutos, el Hueso Cardelino sintió un tirón y fue reemplazado por Muñoz. Esto generó un de cambio de piezas en el rojiblanco, ya que Aguilar se posicionó de volante central, Funes pasó a ser el volante por izquierda y Kevin a jugar más de punta, cerca del Toro, que estaba muy sólo arriba. Igualmente, no hubo llegadas claras a los arcos y el trámite fue impreciso y pobre. Sobre el final, Acevedo le cometió infracción a Muñoz y por doble amarilla se fue expulsado, con lo cual el dueño de casa jugó todo el segundo tiempo con uno más. Pero a esa diferencia, a los rafaelinos les costó imponerla en cancha, porque los que más saben, caso Góngora y Funes, no podían desequilibrar. Igual, de entrada Muñoz asistió a Góngora a la salida de una pelota parada, pero Heit, con el pie, salvó su valla. Con el correr de los minutos, el “9” empezó a poner más gente en ofensiva y a llegar por los laterales. Barbero acertó otra vez con el ingreso del ex Newell’s Andrés Origaen, que con su velocidad y atrevimiento empezó a complicar por izquierda. Si por abajo no podía encontrar los caminos, fallando en el último pase, por arriba no estuvo certero en la ejecución de las pelotas paradas, aunque Tarasco cabeceó apenas desviado un córner al primer palo de Valsagna. Ya sobre el final, el veloz Origaen le ganó nuevamente a su marcador por izquierda, envió un sorprendente centro al medio del área y Muñoz, con todo el arco libre, le apuntó al palo, en la más clara hasta ahí del local. Y cuando parecía que se venía el empate, Acuña la peleó y fue a trabar con decisión en el área, Muñoz fue a buscar el rebote y Cattaneo se lo llevó puesto, en un claro penal que con solvencia, Tarasco lo cambió por el gol del triunfo, para sacarse la mufa, convertir su primer gol desde su llegada al club y desatar el gran festejo con los suplentes y el cuerpo técnico. 9 de Julio prolongó su buen presente con otra victoria y está más vivo que nunca en la doble competencia.