Piden reforma tributaria para bajar los costos

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Empresarios mantienen el optimismo de cara al segundo semestre del año pero consideran necesario avanzar en una "reforma impositiva" que permita reducir costos, según un sondeo difundido hoy por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Ocho de cada diez ejecutivos consultados estimaron que la economía mejorará en el segundo semestre del año.

La encuesta de Expectativas de Ejecutivos fue realizada en junio por la consultora D´Alessio IROL para IDEA. El responsable de la encuesta, Eduardo D´Alessio, destacó que el optimismo "se mantiene pese a que la expansión del periodo no fue la esperada".

La eliminación del cepo, la apertura económica y la transparencia son los tres puntos más elogiados del gobierno de Cambiemos. Entre los desaciertos, el 60% de los consultados cuestiona la estrategia de "prueba y error" al adoptar medidas, y critican la "inexperiencia" para gobernar. También critican la comunicación y la forma en que se instrumentó el ajuste de tarifas.

En cambio, los empresarios destacaron la recuperación del terreno perdido en materia de rentabilidad. "Si bien la expansión del período no fue la esperada, se mantienen indicadores de optimismo para el segundo semestre", destacó D´Alessio.

Además de D´Alessio, la exposición incluyó al director de la consultora Abeceb, Dante Sica, quien destacó que la economía empezó a crecer" y dijo que según sus números el 90% de las actividades está en positivo.

Los puntos principales de la encuesta fueron los siguientes:

-Si bien la expansión del período no fue la esperada, se mantienen indicadores de optimismo para el segundo semestre.

-El sector servicios evalúa mejor la situación actual y tienen mejores expectativas para el siguiente semestre que la industria.

-La principal demanda de los empresarios para su negocio es una reforma impositiva.

-Aunque más moderado, continua el crecimiento de ventas, inversión, exportaciones y empleo.

-El 48% de las empresas cree que el nivel de empleo aumentará en el segundo semestre.

-Continúa el cambio de tendencia en términos de rentabilidad. Aumenta la proporción de quienes pueden recuperar el terreno perdido.

-Se recupera la tasa de operación, principalmente en servicios.

-El 67% tiene más del 70% de capacidad empleada.

-La inversión retorna a valores histórico, con orientación

hacia lo soft, principalmente en servicios.

-Buena recepción al desarrollo de mesas por sectores. Los efectos percibidos son de mediano plazo, debido a la diversidad de factores a modificar para su aplicación.

-Expectativas positivas sobre el resultado de los viajes del presidente. Vuelco hacia un sistema de integración mundial más allá del regional.

-La transparencia toma cuerpo entre los aciertos del gobierno, mientras que el sistema de prueba y error así como la estrategia de comunicación se encuentran entre los aspectos más criticados.