Nueva creación de Silvia Marzioni

En la víspera y en el marco de la programación Infancia del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se presentó el librode Silvia Marzioni, y de esta manera se puso en circulación un nuevo libro perteneciente a la literatura local.La actividad tuvo lugar en la Biblioteca Municipal "Lermo R. Balbi" y contó con la participación de niños y niñas que asisten al Jardín Materno Infantil "Mi Sol", de barrio Villa Rosas, quienes presenciaron la lectura del libro en la voz de la propia autora.Previamente, y ante un importante marco de público, Marzioni brindó algunos detalles de la obra, en una introducción que contó con la presencia de la artista que tuvo a su cargo la ilustración del material, Florencia Laorden; del Secretario de Educación de la Municipalidad, Jerónimo Rubino; y de la coordinadora del programa Rafaela Lee, Claudia Manera.La escritora sostuvo que el libro representa "el resumen de su infancia" y destacó el perfil local que se le imprimió al trabajo. "La idea era poder hacer un libro que mostrara la realidad de Rafaela. No como la que nos muestran en los libros de Buenos Aires, con grandes edificios y cosas que acá no pasan. Este es un gato de Rafaela, donde hasta pasa un triciclo por la vereda", describió.También destacó, la estrategia textual utilizada para la publicación del libro. "El objetivo era vincular al texto escrito con la narración oral. Por eso cada "miau" está escrito de manera que contribuye a la pronunciación en la lectura, según lo que va sucediendo en la historia", agregó.Por su parte, Laorden destacó la calidad de la edición presentada. "Para mí fue muy lindo y divertido trabajar en la ilustración del libro. Desde un principio fue un gran desafío trabajar para un público infantil. Pero desde ya me siento muy agradecida por el resultado final de la obra", agregó.A su turno, Manera repasó el trabajo que se viene haciendo a través del programa Rafaela Lee. "Este es el cuarto libro que publicamos, de autores como María Cristina Faraudello de Aimino, Dorita Villarreal y Elda Massoni. En este caso, está destinado a los primeros lectores. Creemos que estamos dando pasos firmes en la difusión de la literatura infantil y de la literatura rafaelina en general", describió.Finalmente, Rubino hizo mención a la importancia de seguir sumando materiales de la lectura de calidad, a la rica historia de la literatura local. "La presentación de un nuevo libro siempre es motivo de una enorme alegría -aclaró- Pero mucho más cuando involucra a artistas de nuestra ciudad"."La literatura infantil es un género que ha prosperado mucho en nuestra ciudad, y en esto tiene mucho valor el trabajo que viene haciendo Claudia Manera, en el rescate de grandes autores o autoras de nuestra ciudad. Textos que leíamos cuando éramos chicos y que después muchos de ellos se fueron perdiendo. Para la Municipalidad es una enorme alegría llegar a esta nueva instancia, sobre todo, porque el libro ahora va a comenzar a circular, que es lo que nosotros más queremos", concluyó.