Panorama político

Falta año y medio para recién llegar a 2019, pero como dice el dicho el tiempo vuela -¿o volamos nosotros?-, por lo cual el plazo llegará rápido, siendo el fijado por el rector de la Universidad Nacional de Rafaela, Rubén Ascúa, para tener concluidos todos los trámites y gestiones para comenzar entonces la construcción del primer módulo del edificio en el predio de 10 hectáreas cedido a la UNRaf, luego de esa exitosa negociación que permitió poder ceder este amplísimo predio e inmejorable ubicación, sin que la parte pública deba desprenderse de dinero, tan escaso en esta época por otra parte.Ascúa también anticipó a este Diario que hay que ir dotando al terreno de todo tipo de infraestructura, estimando también que llevará algunos meses instrumentar toda la normativa legal, aunque se mostró optimista en que hacia fin del presente año puedan estar realizándose los primeros movimientos de tierra en el lugar.¿Ubicación?, la recordamos para quienes aún no la tengan muy presente que digamos. La decena de hectáreas está sobre el costado oeste de la ruta 34, en el lugar que muchos identifican como "la cancha de polo", por la zona del obrador de Vialidad y el destacamento de Gendarmería.El grupo francés Suez fue muy conocido por los santafesinos pues tuvo a su cargo la concesión del servicio acuífero que antes brindaba la DIPOS en 15 ciudades de la provincia. Especialmente es recordado aquí en Rafaela, pues en aquellos primeros años del presente siglo la falta de agua los veranos era realmente un castigo complicado de soportar -lo sigue siendo ahora, aunque se fue atenuando con la añadidura de plantas de ósmosis inversa-, con gestiones que iban y venían pero jamás pareciendo soluciones.Se llegó a tal punto que el entonces gobernador Obeid le puso punto final a la concesión por decreto en febrero de 2006, luego de mucho tiempo de tironeos por el ajuste de tarifas. Luego, la asamblea de la empresa central de Suez dispuso disolver la empresa que estaba a cargo del servicio en Santa Fe, con lo cual la prestación volvió a manos de la provincia. La disolución de Aguas de Santa Fe, no fue sin embargo el final del litigio, ya que la compañía presentó la denuncia al CIADI (el organismo internacional donde se radican todas las denuncias sobre grupos empresarios), conociéndose ahora los montos que deberán pagarse, siendo de 203 millones de dólares en el caso de Suez.Pero claro, el asunto todavía no es definitivo. Simplemente, quisimos recordar esta participación de Suez en el tema de aguas en la provincia, y especialmente aquí en Rafaela, donde hubo tantas confrontaciones.Que lejos, pero que cerca por el dinero que las sigue conectando, quedaron aquellas constantes quejas y reclamos a la gente de la empresa francesa que se hacían desde Rafaela, y que siempre encontraron como respuesta todo un manual de excusas y justificaciones. Ahora, tantos años después, volverán a llevarse de la Argentina una enorme suma de dinero.Lo dijimos el viernes pasado en esta sección, "no vender la piel antes de matar al oso", respecto a la propuesta de la provincia para cobrar la acreencia a la Nación según lo había dispuesto un fallo de la Corte Suprema. Es que por aquí ya se habla de cuáles obras podrían hacerse, restregándose las manos, cuando desde allá -los que tienen que pagar- nada menos que califican de "disparate" esa pretensión de 15.000 millones contantes y sonantes. Así lo habría comentado el ministro Frigerio al presidente Macri, según la columna firmada por Ignacio Zuleta, por lo cual puede deducirse que el asunto puede ir más que para largo.Por otra parte, se plantea además que al menos es raro que quien haga la propuesta sea el acreedor, cuando la lógica indica que quien debe hacerse cargo de eso es quien debe pagar, en este caso la Nación. Pero además, lo que se objeta es el barniz electoral que se le ha dado al tema al plantearlo justo en este tiempo previo a los comicios. El respaldo institucional a la oferta, dicen por la Casa Rosada, es más electoral que otra cosa.Cada vez gana más respaldo la posibilidad que la extraña y muy llamativa aparición de la planta de marihuana (cannabis) en un cantero en medio de los demás plantines de flores en la plaza 25 de Mayo, y nada menos que en cercanías de la Municipalidad y de la sede del Juzgado Federal, no haya sido producto de la casualidad, sino una operación perfectamente urdida para desprestigiar y sembrar dudas. La proximidad de las elecciones deja abierta la posibilidad que este tipo de cosas sean consideradas como parte de la campaña sucia, esa que nunca falta y para la cual muchos son verdaderos expertos.Que en medio de los plantines de flores, que no fueron sembrados sino trasplantados en ese lugar, la aparición de esta planta de cannabis es toda una rareza, siendo poco menos que imposible que la planta haya tenido un desarrollo tal en caso de ser producto de una semilla "extraviada", quedando la casi exclusiva alternativa de ser producto de un trasplante, lo que no correspondía por parte de los encargados de la jardinería, ya que tiene apariencia de una maleza y nada que ver con las flores.Pero además, deshilvanando esta cuestión, con sólo entrar en Google queda probado que una planta de cannabis también requiere de lugar adecuado y muchos cuidados para desarrollarse. Y finalmente, siempre engrosando las dudas y sospechas, es más que raro que la planta haya desaparecido inmediatamente después de haber circulado la foto en cuestión.Todo, o casi, va enfilando hacia una operación perfectamente tramada. Ahora viene la investigación, que si bien es difícil de avanzar, tampoco es imposible. Hay cámaras de seguridad que filmaron por el lugar, personas que pueden haber visto algo, en fin, nunca está la seguridad absoluta. La verdad que sería interesante que progrese y se sepa cómo es que en un cantero de la plaza central apareció esa planta de marihuana, justo cuando aquí se hacen reclamos y esfuerzos en combatir la droga.