OCDE: más personas deben pagar Ganancias

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El sistema impositivo argentino es "complejo" porque pocas personas pagan impuestos y eso no contribuye a "disminuir las desigualdades" sociales, advirtió ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Las consideraciones están contenidas en su "Estudio Económico Multidimensional sobre la Argentina", presentado en conferencia de prensa, en el Palacio de Hacienda.Sobre el sistema impositivo, el estudio evaluó que "es complejo y pocas personas pagan impuestos. Contribuye poco a disminuir las desigualdades y crea incentivos a crear informalidad".Para la OCDE, el sistema impositivo de la Argentina se caracteriza por una base tributaria baja, lo que genera grandes distorsiones y perjudica la "productividad y competitividad" de las empresas."El impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ganancias) está gravado a tasas progresivas, sin embargo debido al mínimo no imponible de más de 5 veces el salario promedio, debajo del cual no se pagan impuestos, solo el 10% más alto paga impuestos a las ganancias", señala el organismo en su informe.El organismo recomendó bajar el mínimo no imponible sobre la renta de personas físicas para asegurar que más personas paguen este tributo de forma progresiva y ampliar el número de contribuyentes del impuesto a las Ganancias."El impuesto a las ganancias a personas jurídicas tiene una tasa elevada de 35%, pero la carga fiscal de las empresas es aún mayor debido a un impuesto provincial sobre ingresos brutos" señala el informe que fue presentado por la directora del organismo, Gabriela Ramos.