Década del 90: se cruzaron Contigiani y Nicky Cantard

El ministro de la Producción y precandidato a diputado nacional, Luis Contigiani, se refirió a la situación económica nacional: “Me hace acordar a la década del 90, cuando se decía que en la macro economía los números estaban bien, pero la vida cotidiana era absolutamente distinta, es decir que la macro se aleja del bolsillo de la gente. Ojalá que, en la vida del pequeño y mediano empresario que depende del mercado interno, del laburante, de los que dependen de su ingreso para la compra de alimentos y servicios, podamos ver esta recuperación”.“Sólo hay recuperación en el campo, en el sector minero, y en algunas empresas de servicios. Pero es necesario que tengan en cuenta a la economía de mercado interno, donde transcurre la mayoría de los argentinos; con el sector agroexportador sólo, no construimos un país”, agregó el ministro.También aludió Contigiani al debate en torno a una reforma impositiva: “La argentina no puede tener la misma ley de entidades financieras que en los ‘70. Tenemos que discutir cómo gravamos la renta financiera de este país, que es la gran ganadora de este gobierno y anteriores; cómo terminamos con el capital financiero que conspira contra el capital productivo, cómo recuperamos la matriz tributaria para que no grave el consumo ni a las pequeñas y medianas empresas, cómo gravamos a los sectores privilegiados de este país, que no pagan impuestos”.En esta línea, el precandidato apuntó que “la política debe discutir el federalismo fiscal”. “La agenda del centralismo viene fracasando. A la hora de abordar los temas de fondo, las provincias nos encontramos con un techo. No podemos definir el modelo económico, y en estas condiciones no podemos hacer otra cosa que comprar tiempo”, afirmó finalmente Contigiani.Finalmente, Contigiani diferenció las políticas adoptadas por la Provincia frente al contexto de caída de empleo: "Santa Fe lleva adelante un plan de obra extraordinario desde el primer semestre del 2016 que nos permitió aumentar el empleo en la construcción para compensar la caída del empleo industrial y así amortiguar el impacto de la crisis".“Si hay algo que las políticas de los ’90 dejaron como nefasto en la Argentina, es la destrucción de las redes ferroviarias en el país. Nosotros estamos en Huanqueros, en el departamento San Cristóbal, renovando 100 kilómetros de vías”, diferenció Albor “Niky” Cantard, candidato a diputado nacional por Cambiemos en Santa Fe, en declaraciones a la prensa luego de una recorrida por la obra que se lleva adelante en esa localidad del departamento San Cristóbal.El primer candidato a diputado nacional por la lista que apoya al presidente Mauricio Macri -y que integran también Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo Del Cerro-, realizó una recorrida por la obra junto a Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, del Ministerio de Transporte de la Nación.Según explicó Niky Cantard, con las obras del Belgrano Cargas están pensando, “sólo en la provincia en cuadruplicar la cantidad de toneladas producidas en nuestra zona que se trasladan por otras vías, como la vía terrestre”, y se enmarcan en “un proceso de recuperación de nuestras vías que tiene como finalidad llegar a más de 1.600 kilómetros de vías en tres etapas”.“Son cosas que se están haciendo, no son promesas ni palabras en el aire”, remarcó Cantard, y agregó: “Algo que contraste más con las políticas de los ’90 creo que no podemos encontrar”.Las obras en Santa Fe en el marco del Belgrano Cargas se terminaron en los tramos Monje-Coronda y Timbúes-Monje. En tanto, están en ejecución las obras límite Chaco / Santa Fe-Independencia, Independencia-Tostado, Tostado-Esteban Ramos, Esteban Ramos-Santurce; y en proceso de licitación Naré-Laguna Paiva, Santo Tomé-Coronda, y Santo Tomé-Laguna Paiva.