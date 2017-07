Empate en el adelanto

Anoche se puso en marcha la tercera fecha el Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputaron Argentino de Humberto y Atlético de Rafaela. El resultado fue 2 a 2 y de esta manera la ‘Crema’ quedó como único líder del certamen con siete unidades, aunque aún deberán jugar los otros y los dos que llegaban a este capítulo con puntaje ideal: Florida y Ferro.Los goles del conjunto local fueron anotados por Tarasco (PT 35m) de penal y Hansen (ST 20m). Para los rafaelinos anotaron Toloza (PT 20m) y Barraza (PT 43m) de penal. Los de Humberto terminaron con diez por la expulsión de Carnevale, a los 33 minutos del complemento.En el juego de Reserva Atlético de Rafaela se impuso por 1 a 0.Sigue el domingo 30/07, 15:30 hs Deportivo Ramona vs Sp. Ben Hur, Deportivo Libertad vs Peñarol, La Hidráulica vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente. Martes 01/08, 22 hs Argentino Quilmes vs Florida de Clucellas. Postergado: 9 de Julio vs Unión de Sunchales.