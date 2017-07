Atlético sigue adelante con su pretemporada

Atlético de Rafaela no detiene su marcha en esta preparación invernal y aguarda lo que será su primer partido oficial en la era Bovaglio. Este sábado estará debutando en la segunda edición de la Copa Santa Fe en el juego que disputará en el Monumental de Alberdi ante Florida de Clucellas, por los octavos de final.Dicho juego comenzará a las 16 hs y será arbitrado por Roberto Franco.En el décimo día de la pretemporada la ‘Crema’ realizó diferentes trabajos con el balón, mucha intensidad en cada pauta que se dio y muchas indicaciones del entrenador. El delantero Manuel Bustos terminó con algunos mareos, debido a un golpe en su cabeza durante los trabajos, y es por ello que en horas de la tarde fue internado -a modo preventivo- y se le realizó una tomografía. En primera instancia, no tendría inconvenientes para estar a disposición del DT para el juego de mañana y hoy se definirá si trabaja con el resto de sus compañeros o si se lo resguarda.El plantel ‘albiceleste’ volverá a trabajar en la mañana de este viernes y Bovaglio podría confirmar el equipo para el juego de mañana. En principio, el probable once para el debut del DT sería con: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Wilfredo Olivera y Gianfranco Ferrero; Lucas Quiróz, Emiliano Romero y Enzo Gaggi; Mauro Albertengo, Manuel Bustos o Alfredo Pussetto y Angelo Martino.Vale recordar que los tickets para el encuentro de mañana se podrán adquirir el mismo sábado en boleterías del Monumental, desde el medio día y con los siguientes valores: -Generales (Damas y Caballeros) $ 150 –Menores $ 100 y Plateas: $ 250 (incluye entrada). Vale recordar que no están en vigencia las ubicaciones de Palcos y Plateas, ni las tarjetas Estadio y Solo Estadio de la última temporada regular en el fútbol de Primera División.