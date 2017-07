Azafrán Regalería cierra las puertas de su local

Azafrán Regalería, un tradicional local de decoraciones de calle Necochea también dice "basta". Y decimos "también" porque en este último tiempo, de economías duras, de gastos elevados y de menesterosos ingresos, Azafrán se suma a lista que comienza a ser larga, de locales comerciales que cierran sus puertas aduciendo problemas económicos.Recordemos que no hace mucho tiempo, este Diario anunciaba el cierre de La Esmeralda, un negocio que estuvo por casi 20 años en la ciudad, encabezando una lista que ahora agrega uno más.Este local de calle Necochea permaneció casi 13 años en nuestra ciudad, con buenos momentos, y de innumerables ventas. Graciela Caselli es la propietaria del mismo y tras una temporada devastadora en el 2016, intentó ponerle "mucha garra" en el comienzo de este año, pero la cosa no prosperó: "pasan los años y las épocas son muy difíciles, como está pasando ahora en nuestro país. Yo me quedé sola en el negocio y uno se va cansando un poco de tanto trabajo. Pero el gran motivo es la época que estamos viviendo", dijo ante la consulta de LA OPINION.La propietaria pensó que la cosa iba a mejorar, pero evidentemente los números se empezaron a achicar en los últimos tiempos: "pensé que hasta diciembre iba a estar un poco mejor, la seguí sola, y sinceramente no es fácil. Llegó el momento en el que dije basta, el cuerpo dijo basta y poniendo todo en una balanza, no se justifica pasar tantas horas del día en el negocio para lo que nos estaba redituando", expresó que "no hemos tenido pérdidas en los últimos tiempos gracias a Dios. No llegué a eso y creo que cierro en el momento exacto. Además, mis hijos me lo estaban pidiendo por un problema de salud mío, y es un negocio muy grande para estar sola. Tampoco pude poner más gente a trabajar y ahí te das cuenta que no llegás, o era poner más empleadas o seguir sola al frente con todos los montos que hay que afrontar", destacó.Desde un principio eran dos empleadas, pero de un año a esta parte, se quedó con una sola y en el último tiempo estaba sola al frente del local. Un local que siempre fue muy requerido en Rafaela por la rama decorativa, ya sea para cocina, baño, iluminación, y otros menesteres. "Es un rubro que no tiene mucho aumento, simplemente hablamos de uno o dos aumentos en el año, por eso no sufrimos tanto ese tema", dijo Caselli al respecto.En cuanto a las ventas, desde marzo a esta parte, expresó que "en el último tiempo fuimos notando que las ventas se caían. Son negocios que a lo mejor en un día vendés mucho y quizá después pasan tres o cuatro días y no vendés nada. En el 2016 las ventas empezaron a decaer, porque todos hacemos lo mismo. Todo lo que es decoración se va dejando, y le das prioridad a la comida, a la ropa y otras cosas. En tanto, en el 2017 fue más difícil y mis ganancias fueron decayendo de manera muy notoria", contó.Por último deslizó que muchos allegados fueron preguntando porqué cerraba su local: "los clientes que se fueron enterando de que vamos a cerrar lo lamentan muchísimo, nos hicieron saber esta decisión que tomamos", dijo, con algo de nostalgia.