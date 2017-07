Encargan estudios técnicos para Almacenes Ripamonti

La Municipalidad de Rafaela consiguió una orden de allanamiento de la Justicia para que especialistas puedan ingresar al predio de los exAlmacenes Ripamonti y poder realizar un exhaustivo estudio, a partir del cual, se determinarán cuáles son las obras necesarias en lo que queda del histórico edificio.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, el fallo fue emitido Juez de Faltas de Rafaela, Fernando Ignacio Ferrer y le concedió un máximo de 45 días para que se pueda concretar el relevamiento técnico para determinar las obras y mejoras que deberán realizarse en el lugar para evitar que se sigan deteriorando y mejorar su solidez.

Las tareas, que fueron encargadas por el municipio estarán a cargo del Ingeniero Marco Boidi de la empresa Geotécnica y Cimiento de nuestra ciudad, profesional de prestigio especialista en en el ámbito de la ingeniería estructural y fundaciones.

En diálogo con LA OPINION, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, indicó que "la evaluación que se quiere hacer es bien profunda: queremos saber en qué estado está la construcción, cuánto sufrió por estar tanto tiempo a la intemperie, qué pasó con el techo de madera que queremos preservar, etc.".

Por otra parte, manifestó que "luego del estudio, le enviaremos el informe a García Cullá y lo intimaremos para que concrete estas obras. Pero, en el caso de que no lo haga, lo haremos nosotros y el costo se le trasladará al propietario de la Recova".

Este paso ya había sido anticipado por el Jefe de Gabinete, Dr. Eduardo López a LA OPINION hace un mes.

Por otra parte, se supo que el Intendente de la ciudad, Luis Castellano, no tendría interés en utilizar parte de lo que podría recibir la ciudad en el marco de la propuesta por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por la mala liquidación de la coparticipación en la expropiación. Según el mandatario, hay otros destinos prioritarios antes que destinar estos millones a quedarse con el histórico inmueble.