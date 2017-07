Agosto, clave para futuro de SanCor

Así lo sostuvo el ministro Contigiani. Desde la Nación en cambio no dan fecha para el envío de 250 millones.

El vicejefe del Gabinete nacional, Gustavo Lopetegui, expresó que "no hay fecha" para que el Gobierno gire para SanCor los $ 250 millones que faltan del plan de ayuda oficial.En rigor, tras disertar en una jornada de la Mesa de las Carnes en la Exposición Rural de Palermo, el funcionario admitió en diálogo con la prensa que la llegada de los $ 250 millones que quedan está condicionada "a que ellos sigan cumpliendo con el plan [de reconversión] al que se comprometieron y sigan dando pasos". "Se comprometieron a hacer un plan, a traer un inversor internacional, están en eso. Hay varios interesados porque SanCor es una empresa interesante y con una plataforma para exportar más", indicó.Contó que en la empresa el costo laboral es igual en dólares que en Nueva Zelanda, pero la productividad es menor y, en consecuencia, el costo laboral por unidad producida termina siendo mayor que en aquel país.Al respecto, habló del sobrecosto del 150% en horas extras por el trabajo durante los fines de semana. "Si trabajás sábado a la tarde o domingo hay un sobrecosto del 150%, además del franco compensatorio", dijo. Explicó que así no se opera el fin de semana y la leche se almacena. "Procesás en cinco días y medio lo que podrías hacer en siete. Con el mismo activo podrías procesar más litros", expresó.Por su parte, el ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, afirmó que agosto será un mes clave para definir la suerte de la cooperativa láctea, ya que, en su visión, durante el mes próximo deberán estar definidas las claves de la alianza con la compañía neozelandesa Fonterra. "Va a ser una alianza importante para el cooperativismo, pero también para la provincia de Santa Fe y el país", dijo el funcionario. "En 15 o 20 días se van a tener definiciones en la negociación", insistió Contigiani.El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, indicó que en la cadena de producción y comercialización lechera "todavía hay una posición dominante." "Hay múltiples factores: por una lado es la inflación y la superposición de impuestos, y por otro lado, es que todavía hay posiciones dominantes que hacen que los precios no tengan la transparencia que deberían tener", explicó Etchevehere en diálogo con radio Mitre."La industria firmó el año pasado un convenio con Brasil entre privados autoadjudicándose un cupo por el cual se limitaban las exportaciones de leche en polvo de Argentina a Brasil. Después se dieron vuelta y se repartieron el cupo entre algunas empresas en vez de competir y que haya transparencia en la formación del precio", citó como ejemplo el titular de la SRA y sostuvo que "Hay que transparentar la cadena y que haya competencia".