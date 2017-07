Podría recurrirse a la filmación de cámaras

En declaraciones al programa "Hoy y mañana" de LT28 Radio Rafaela, el fiscal municipal Daniel Galoppo, se refirió a la extraña y llamativa aparición de una planta de marihuana en un cantero de la plaza 25 de Mayo, por lo cual -tal como informó ayer este Diario- el intendente Luis Castellano formalizó una presentación ante la Justicia federal.

Galoppo destacó la preparación del escrito, ya que cuando se toma conocimiento de la posible comisión de un ilícito penal la obligación del funcionario público es ponerla en conocimiento de la autoridad competente, en este caso por tratarse de una planta considerada estupefaciente la autoridad competente es la federal."Junto al Intendente -sostuvo- le manifestamos acerca de la aparición de esta planta en un espacio público que es cuidado por personal de espacios verdes del municipio y no parecía causal, así como apareció a las pocas horas desapareció", agregando "nuestra obligación es que se investigue, que se lleven a cabo las pesquisas necesarias, por ejemplo solicitando información de las cámaras que pudiese haber en el sector que enfoquen el lugar, las medidas investigativas que el fiscal considere procedentes con la intervención del Juez Federal".

También sostuvo el Fiscal "le llevamos al Fiscal federal todos los elementos que aparecieron públicamente, las fotografías, los artículos periodísticos, los pusimos a su disposición", continuando diciendo "todo claramente surge que el día jueves a partir de una fotografía que se conoce no sólo en Rafaela sino en todos los medios del país y cuando queremos ir al lugar la planta ya no estaba y eso llama la atención, por eso lo importante es poder determinar si se hizo de manera intencional, más allá de poder atribuirle responsabilidades a personas determinadas. El fiscal se comprometió a interiorizarse más de los hechos y si considera que amerita investigar tendrá que coordinar con el Juez Federal que medidas tomar".