Frigerio: "a la deuda con Santa Fe la vamos a pagar"

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, adelantó que el gobierno realizará pago de la deuda con Santa Fe porque son "respetuosos de la Justicia".

"La verdad es que nunca Santa Fe recibió tantos recursos como durante la presidencia de Macri. De 19 mil millones pasó a recibir 36 mil millones", señaló Frigerio. Dijo que a esta cifra "hay que sumarle las obras que la Nación hace en Santa Fe" y que el Estado nacional invierte "más de 4000 mil millones de pesos en obras en la provincia", distribuidas en transporte, cloacas, vivienda, viales, ferrocarriles.

En este sentido, el ministro del Interior aseguró: "Vamos a pagar lo que debemos, una parte ya la estamos pagando y la otra la vamos a pagar, somos respetuosos de la Justicia". Y abundó: "Ya restituimos el famoso 15 por ciento de detracción indebida. No se olviden que heredamos un Estado quebrado y que nuestro destino era convertirnos en Venezuela. En la medida que tengamos los recursos vamos a pagar todas las deudas".

"Santa Fe fue ninguneada y discriminada durante muchos años y hoy encuentra en el gobierno nacional un aliado para un proyecto de desarrollo", agregó Frigerio.

“No vamos a resolver de un día para el otro los problemas que se generaron en más de una década: decir eso es faltar a la palabra. Lo que sí estamos seguros es que este es el camino para que se genere más trabajo. El principal desafío que tenemos es bajar la pobreza y no vamos a cumplir ese desafío si no se genera trabajo", concluyó.



POLITICA Y ECONOMIA

El Ministro de la administración macrista concedió una extensa nota a LT10 de Santa Fe, en donde manifestó además que “estamos saliendo de una recesión muy larga; sabemos que el crecimiento lento pero firme no llega parejo a todos los sectores de la sociedad".

"Heredamos un país muy desparejo, en términos sociales y también de producción", defendió Frigerio y opinó: "Pero lo importante es que éste es el único camino posible. En el pasado, ya probamos todos los atajos que nos llevaron a la pobreza, al narcotráfico y a la corrupción, y es por esto que estamos convencidos que la mayoría de los argentinos seguirán acompañando este proceso de cambio y de transformación”.

"Lo que se va a definir el 13 de agosto y el 22 de octubre es si estamos dispuestos a sostener este camino de cambio. Y lo van a definir los dueños del cambio, que son los argentinos" y dijo estar "seguro" de que "los santafesinos van a sostener este camino de cambio".

Consultado sobre el escenario productivo, el ministro del Interior señaló que “Argentina es uno de los 3 o 4 país más cerrados del mundo. Ningún país puede crecer cerrándose al mundo" advirtiendo que "tenemos que hacer una apertura inteligente y gradual".

“No vamos a resolver de un día para el otro los problemas que se generaron en más de una década. No le vamos a mentir a la gente. Pero estamos seguros que éste es el camino para que se genere más trabajo. El principal desafío que tenemos es bajar la pobreza. Para esto es clave generar trabajo y cuidar el existente”, subrayó Frigerio.



Escenario impositivo

Frigerio evaluó como "asfixiante" el escenario impositivo nacional y provincial. "La gran discusión es cómo hacemos para darle alivio fiscal a la gente y a los sectores productivos para que se cree más empleo en el país" y agregó que "esto se logra "en equipo: Nación, provincias y municipios".

"Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo de la actividad productiva, y hay que empezar a eliminar tasas municipales que son impuestos disfrazados", se comprometió Frigerio.

"El cambio, más que económico, es un cambio de valores: decidimos poner la verdad sobre la mesa y discutimos sobre la verdad. Y la verdad es que Argentina era un país cerrado, y no hay país en el mundo que crezca cerrándose", dijo el funcionario.