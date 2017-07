Velázquez: “Uno viene con la idea de volver a poner a Atlético en Primera”

Jorge Velázquez, una de las caras nuevas de Atlético de Rafaela, habló luego de cumplir su primer día de pretemporada con su nuevo club. El mediocampista zurdo se sumó al plantel de Lucas Bovaglio y se mostró optimista con el objetivo primordial que tienen por Alberdi. “Uno siempre viene con la idea de volver a poner a Atlético en primera, esto es largo, todavía falta mucho” y advirtió: “Lo importante a esta altura es armar un plantel competitivo y que todos tengamos el mismo objetivo, después habrá que rendir dentro de la cancha”.



Velázquez (34 años) se suma a Wilfredo Olivera, Franco Lazzaroni como refuerzos ‘albicelestes’ y se mostró feliz por este nuevo paso en su carrera. “Estoy muy agradecido al club, al técnico por haber confiado en mí y poder arreglar acá. Un plantel de gente buena que eso es muy importante, me recibieron muy bien y contento de haber podido empezar a entrenar”, comentó el volante.



En referencia al interés del DT por contar con sus servicios, Velázquez declaró: “Es importante cuando te llama un técnico y eso a uno le genera mucha alegría, pero también sabiendo que vengo a sumar para el equipo y el técnico decidirá si uno está para jugar o no”.



Con la camiseta de Unión o la de Belgrano, Velázquez le hizo muchos goles a Atlético. Ahora le tocará defender los colores de la ‘Crema’ y por eso ‘espero poder rendirles y darle alegrías a los hinchas, tuve buenos partidos siempre contra Atlético’, apuntó.



El plantel tiene mucha juventud y Velázquez (firmó por una temporada) junto a Olivera y Lazzaroni son las caras nuevas, que por el momento, ya cuenta Bovaglio. “Hay muchos chicos, los vi cuando los enfrentamos con Belgrano. Es importante que tengan su oportunidad porque el club saca muchos chicos de las inferiores y los que vengamos tenemos que venir a sumar y adaptarnos también a los chicos que son del club”, señaló.



Por último, Jorge Velázquez hizo referencia a su salida, luego de cinco años, de Belgrano: “No me costó, ya que uno se va dando cuenta y viendo que se terminaba el ciclo, no era tenido en cuenta y uno que sabe algo de fútbol se va dando cuenta y viendo esas cosas”.