¿El once del debut?

Cada vez falta menos para que Lucas Bovaglio tenga su debut oficial como director técnico de Atlético de Rafaela, que será este sábado a las 16.00 hs. (estaba a las 15.30) en el Monumental de Alberdi ante Florida de Clucellas por los 8vos de final de la Copa Santa Fe, uno de los tres torneos que disputará la ‘Crema’ en este semestre. El técnico va ultimando detalles y parece tener definido el once que utilizará para su estreno.



Atlético trabajó ayer en doble turno y en el entrenamiento vespertino, Manuel Bustos arrancó de titular en la práctica formal, y se paró en el lugar que ocupó en el primer ensayo futbolístico de la pretemporada Alfredo Pussetto, que estuvo entre los suplentes. Por otro lado, Wilfredo Olivera es el único de los refuerzos que aparece y se mantiene en la formación titular.



El once que paró Lucas Bovaglio tuvo a: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Olivera y Gianfranco Ferrero; Emiliano Romero, Lucas Quiróz y Enzo Gaggi; Mauro Albertengo, Bustos y Angelo Martino.



La otra formación, que se impuso 2-1 con goles del ‘Chipi’ y Copetti (había igualado transitoriamente Bustos de cabeza) tuvo a: Matías Tagliamonte; Mateo Castellano, Franco Lazzaroni, Francisco Ortega y Agustín Lobos; Facundo Soloa, Diego Meza (26m Santiago Paz), Matías Valdivia; Enzo Copetti, Darío Gandín y Pussetto.



El plantel albiceleste volverá a los trabajos en la mañana de hoy en el predio del Polideportivo del Autódromo, donde lleva adelante su pretemporada de invierno con vistas al torneo de la B Nacional.



Operan a Canavessio. Este jueves será intervenido quirúrgicamente el defensor Nicolás Canavessio, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha en la primera semana de pretemporada. El rafaelino es baja para lo que resta del 2017.



Dos con molestias. El defensor Tomás Baroni trabajará por unos días de manera diferenciada debido a una distensión de ligamento interno en su rodilla izquierda. Otro que no pudo trabajar a la par de sus compañeros fue el volante Diego Montiel, que padece una pequeña carga muscular.